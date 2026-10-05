Yahaira Plasencia impacta al anunciar que está 'embarazada' de Luis Fernando Rodríguez

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia disfruta de un momento súper estable junto a Luis Fernando Rodríguez. En una entrevista con Valeria Flores, le tocaron el tema de casarse y tener familia. ¿Su respuesta? Dejó a todos con la boca abierta al revelar que está 'embarazada'.

Yahaira Plasencia habla de Luis Fernando Rodríguez

Durante su entrevista con Valeria Flores, Yahaira Plasencia habló con entusiasmo sobre su relación con Luis Fernando Rodríguez, 'El Diablo'. La salsera dejó en claro que atraviesa un momento de calma y estabilidad emocional junto al empresario.

La ex de Jefferson Farfán confesó que ella y Luis Fernando han construido un vínculo muy sólido y respetuoso. "Estoy en una relación muy bonita, tranquila, sana, sólida, llena de respeto, lealtad y amor. Luis Fernando es un soporte esencial para mí", indicó.

Yahaira Plasencia bromeó con un supuesto embarazo

Todo marchaba con normalidad hasta que la conductora decidió preguntarle directamente por sus planes personales. En particular, quiso saber si la cantante ya pensaba en dar el siguiente paso en su relación, ya sea con un matrimonio o con la llegada de un bebé.

Fue entonces cuando Yahaira Plasencia decidió jugarle una pequeña broma y soltó una frase que dejó completamente sorprendida a Valeria Flores.

"¿Tienes planes de matrimonio, bebé, algo?", le preguntó la conductora. La respuesta de Yahaira llegó de inmediato y generó sorpresa: "¿No sabías? ¡Estoy embarazada!".

Por unos segundos, la afirmación parecía ser una inesperada primicia sobre un posible primer embarazo de la salsera. Sin embargo, la propia Yahaira no tardó en revelar que todo se trataba de una broma.

"¡No, mentira, mentira! Jajaja", aclaró entre risas, provocando también la reacción de la conductora, quien reconoció que por un instante pensó que la artista estaba a punto de anunciar una noticia importante. "Pensé que nos iba a dar la primicia de embarazo", comentó Valeria Flores.

Luego de la broma, la salsera decidió responder con mayor seriedad y explicó que, pese a encontrarse feliz en su relación con Luis Fernando Rodríguez, todavía no contempla convertirse en madre ni casarse.

"Estoy tranquila, pero aún no considero ni matrimonio ni hijos, todavía tengo mucho por hacer, aunque respeto a quienes sueñan con ello, ahora mismo no me siento lista", explicó.

Yahaira también contó que estos temas ya han sido conversados con Luis Fernando. Según explicó, ambos mantienen una postura similar y coinciden en que, por ahora, no tienen entre sus prioridades el matrimonio ni los hijos. "Creo que ambos coincidimos, pero por ahora no", señaló la artista.

Al final, la gran noticia de que Yahaira Plasencia estaba embarazada resultó ser una broma. La salsera aclaró que, aunque está súper bien con Luis Fernando Rodríguez, por ahora el matrimonio y los hijos están totalmente fuera de sus planes.