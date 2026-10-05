ERM 2026: ONPE reporta 100% de actas procesadas para alcalde y regidores en Lima Metropolitana

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A un día de llevarse a cabo las Elecciones Regionales y Municipales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este lunes 05 de octubre que han llegado al 100 % de actas procesadas en Lima Metropolitana, que corresponden a la alcaldía y regidores.

Procedimiento anunciado por la ONPE

De acuerdo con la actualización difundida por el organismo electoral a las 11:42 a. m. del lunes 5 de octubre, se han procesado las 26,351 actas correspondientes a la elección municipal provincial de Lima.

Del total, 24,427 actas, equivalentes al 92.699%, fueron contabilizadas, mientras que 1,924 actas, que representan el 7.301%, fueron enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE) para continuar con el procedimiento correspondiente. Asimismo, el reporte señala que no existen actas pendientes de procesamiento.

La ONPE precisó que las actas remitidas al JEE forman parte del procedimiento electoral y deben ser evaluadas por los órganos electorales competentes antes de que sus resultados puedan incorporarse al cómputo correspondiente. Por ello, el porcentaje de actas contabilizadas puede ser menor al 100%, pese a que todas ya fueron procesadas.

¿Cómo van los candidatos en Lima Metropolitana?

Según los resultados publicados por la ONPE, con las actas contabilizadas hasta el momento, Renovación Popular se ubica en el primer lugar con 27.703% de los votos.

En segundo lugar aparece Avanza País - Partido de Integración Social, con 26.841%, seguido por Partido Democrático Somos Perú, que registra 15.085%.

Más atrás se encuentra Podemos Perú, con 8.009%, mientras que Alianza para el Progreso alcanza el 4.325% de los votos contabilizados.

Los resultados continuarán actualizándose conforme los órganos electorales procesen y resuelvan las actas que fueron remitidas al JEE. Estas actas pueden contener observaciones que deben ser revisadas antes de determinar su incorporación definitiva al cómputo.

De esta manera, aunque la ONPE ya procesó el 100% de las actas de Lima Metropolitana, los porcentajes mostrados todavía pueden experimentar modificaciones a medida que se resuelvan las actas enviadas al Jurado Electoral Especial y estas sean incorporadas, de corresponder, al resultado oficial.

Finalmente, aunque la ONPE ya procesó el 100% de las actas correspondientes a Lima Metropolitana, los resultados aún podrían presentar variaciones. Esto se debe a que las 1,924 actas remitidas al JEE deberán ser evaluadas y, de corresponder, incorporadas al cómputo oficial. Por ello, el organismo electoral exhorta a la ciudadanía y a los candidatos a esperar el pronunciamiento de las autoridades competentes antes de considerar definitivos los resultados.