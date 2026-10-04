Lista de Renovación Popular es la virtual ganadora para la alcaldía de Lima, según boca de urna de Datum

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En una nueva jornada electoral histórica para el Perú, a las 5:00 p. m. de hoy, domingo 4 de octubre, la encuestadora Datum dio a conocer sus primeros resultados a boca de urna para la alcaldía de Lima, dándole el primer lugar a la lista de Renovación Popular que encabeza Rafael López Aliaga.

Es importante recordar que, de acuerdo con el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para estos nuevos comicios acudieron a las urnas más de 26 millones de votantes, de los cuales 9 millones corresponde a Lima Metropolitana, siendo la ciudad con la mayor cantidad de electores del país.

Resultados preliminares a cargo de Datum

La compañía especializada en encuestas de opinión, Datum, brindó sus primeros resultados a boca de urna para América TV y Canal N, reflejando la superioridad de Rafael López Aliaga sobre sus demás contendores, obteniendo preliminarmente 31.2 %.

En segundo lugar está Francis Allison (Avanza País) con un 25.2 %, seguidamente está Carlos Bruce (Somos Perú) con un 15.9 %, y en cuarto lugar se posiciona Daniel Urresti de Podemos Perú con un 8.7 %.

Es importante recordar que, en el transcurso de la tarde, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará su plataforma de resultados en tiempo real. Asimismo, el órgano electoral dará su primer reporte oficial a partir de las 8:00 p. m.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | Renovación Popular se perfila como la virtual lista ganadora para la Alcaldía de Lima, según los resultados de boca de urna de Datum. El partido de Rafael López Aliaga lidera las preferencias con 31.2 % en esta jornada electoral. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 4, 2026

ONPE habilita plataforma de resultados en tiempo real

Pasada las 5:00 p. m. de este domingo 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma de resultados en tiempo real de las elecciones regionales y municipales 2026, donde los ciudadanos del Perú y de todas partes del mundo podrán ir monitoreando las posiciones de los candidatos políticos.

Tal como lo anunció en la previa el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, en esta ocasión, la ciudadanía nuevamente tendrá la oportunidad de enterarse los resultados en tiempo real de los comicios, a través de una plataforma que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero.

Para ingresar al portal habilitado por la ONPE deben ingresar al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

📢 ¡Ya habilitamos la web donde encontrarás los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizadas este 4 de octubre! 🗳️ Ingresa aquí para más detalles ➡️ https://t.co/5dbaboD6lo #ERM2026 https://t.co/EK8GbLFMcQ — ONPE (@ONPE_oficial) October 4, 2026

Cabe precisar que, esta nueva jornada electoral, serán elegidas 13.148 autoridades regionales y municipales en todo el Perú, de las cuales son: 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1 696 alcaldes distritales.

De esta manera, comienzan a saberse las nuevas autoridades regionales y municipales que asumirán funciones a partir del 1 de enero del 2027 por los siguientes cuatro años.