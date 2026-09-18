Keiko Fujimori viajará a Estados Unidos: Oficializan su salida del país para participar en Asamblea General de la ONU

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso de la República oficializó la autorización para que la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, salga del territorio nacional entre el 21 y el 25 de setiembre de 2026, con la finalidad de cumplir una agenda oficial en Estados Unidos.

La medida fue establecida mediante la Resolución Legislativa N.° 32741, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. De acuerdo con el documento, la mandataria se trasladará hasta la ciudad de Nueva York para participar en las actividades correspondientes a la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La autorización comprende los días señalados para el viaje presidencial, periodo durante el cual Fujimori participará en distintas actividades vinculadas con la agenda internacional y mantendrá reuniones con representantes de otros países y organismos.

Presidenta participará en Asamblea General de la ONU

Entre las actividades contempladas en la agenda oficial se encuentra la participación de la presidenta en el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los principales espacios de la Semana de Alto Nivel.

Asimismo, la resolución señala que Fujimori participará en reuniones y eventos de alto nivel organizados por distintas instituciones. Entre ellas se menciona al Banco de Desarrollo de América Latina - CAF y a la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

La agenda también incluye encuentros bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, así como con altas autoridades internacionales. Estas reuniones forman parte de las actividades previstas durante la presencia de la mandataria peruana en Nueva York.

El viaje se desarrollará entre el 21 y el 25 de setiembre, fechas que fueron expresamente autorizadas por el Parlamento a través de la resolución legislativa publicada oficialmente.

La participación del Perú en este tipo de actividades permite que la representación presidencial forme parte de las reuniones internacionales programadas en el marco del periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Keiko Fujimori solicita su primer viaje como presidenta.

¿Quién asumirá el despacho presidencial?

La resolución legislativa también establece qué ocurrirá con el despacho presidencial durante la ausencia de Fujimori del territorio nacional. En ese sentido, se precisa que el primer vicepresidente de la República será quien se encargue de las funciones correspondientes durante el viaje.

"Durante su ausencia del territorio nacional, el primer vicepresidente de la República se encargará del despacho de la Presidencia de la República, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y con los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo", indica el documento.

De esta manera, la autorización congresal contempla tanto las fechas en las que la jefa de Estado permanecerá fuera del país como el mecanismo establecido para garantizar la continuidad del despacho presidencial durante su ausencia.

La participación de la mandataria en Nueva York se extenderá por cinco días y tendrá como eje principal las actividades de alto nivel vinculadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de los encuentros bilaterales y reuniones institucionales previstos en su agenda.