Alonso Rey advierte que el fenómeno de El Niño "será el más fuerte de los últimos 100 años"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fenómeno de El Niño que se aproxima genera preocupación por su posible impacto en el país. En conversación con Exitosa, el expresidente de ComexPerú, Alonso Rey, afirmó que el evento climático será el más fuerte registrado durante el último siglo y cuestionó la preparación de las autoridades.

Alonso Rey cuestiona falta de prevención

El expresidente de ComexPerú señaló al Gobierno central y a los gobiernos regionales como responsables de la situación relacionada con las acciones de prevención. Su cuestionamiento se centró en el avance de las medidas destinadas a reducir los posibles daños ante un evento climático de gran intensidad.

"El fenómeno de El Niño que se avecina será el más fuerte de los últimos 100 años", afirmó Alonso Rey.

Rey también se refirió a la capacidad de gestión de las autoridades regionales. Según explicó, cuando existen dificultades para ejecutar proyectos o avanzar con las medidas necesarias, los gobiernos regionales tienen la posibilidad de solicitar asistencia al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para fortalecer sus procesos de gestión.

Riesgo por El Niño Costero aumenta

Según ComexPerú, el El Niño Costero permanece activo frente al litoral peruano y existe una proyección de que pueda intensificarse durante los próximos meses. El organismo señaló que el fenómeno podría extenderse hasta el verano de 2027, mientras el ENFEN mantiene vigente la alerta correspondiente.

El organismo también informó que existe un 48% de probabilidad de que el evento alcance una magnitud fuerte entre junio y septiembre, antes de disminuir hacia diciembre. Este escenario está relacionado con temperaturas del mar superiores al promedio, condición asociada anteriormente con lluvias intensas en la costa norte del país.

🚨 #Comunicado | Fenómeno El Niño: el actual Gobierno deja al país sin estar preparado 🔻



Desde #ComexPerú advertimos que, pese a las alertas emitidas y a los recursos asignados para la prevención, el país llega al Fenómeno El Niño sin la preparación necesaria. Al 30 de junio,... pic.twitter.com/2QbsdHYded — COMEXPERU (@comexperu) July 21, 2026

La situación ocurre mientras el país enfrenta también la presencia de El Niño Global, fenómeno que presenta efectos distintos sobre diversas zonas del territorio. ComexPerú indicó que ambos eventos climáticos pueden representar riesgos para sectores como la agricultura, la pesca y otras actividades económicas.

La prevención cobra importancia ante la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones, desbordes de ríos y movimientos en masa. Según ComexPerú, estas situaciones pueden afectar carreteras, puentes, viviendas y servicios públicos, por lo que las acciones anticipadas resultan relevantes para reducir la exposición del país.

El escenario planteado por Alonso Rey vuelve a poner en el centro del debate la preparación frente al fenómeno de El Niño. Su cuestionamiento apunta al Gobierno central y los gobiernos regionales, mientras las autoridades enfrentan el desafío de avanzar con las medidas preventivas antes de los periodos de mayor riesgo climático.