Alerta por El Niño en Perú: ENFEN advierte posible FENÓMENO de "magnitud extraordinaria" hacia finales de 2026

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) emitió un nuevo comunicado oficial en el que mantiene el estado de "Alerta de El Niño Costero" y advierte que el evento podría intensificarse en los próximos meses.

Según el organismo, el escenario más probable es que el fenómeno continúe con una magnitud fuerte; sin embargo, no se descarta que alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026, lo que incrementaría el riesgo de lluvias intensas y otros impactos en diferentes regiones del país.

El informe señala que El Niño Costero, en la región Niño 1+2 frente al litoral peruano (esto quiere decir: región del Pacífico oriental frente a las costas de Perú y Ecuador), podría prolongarse hasta abril de 2027.

Paralelamente, el fenómeno en el Pacífico ecuatorial central también persistiría hasta esa fecha y alcanzaría una intensidad muy fuerte entre noviembre y diciembre de este año, configurando un escenario que requiere permanente vigilancia por parte de las autoridades nacionales y locales.

Lluvias intensas y temperaturas elevadas marcarían el verano

El ENFEN prevé que durante el trimestre julio-setiembre las temperaturas del aire se mantendrán muy por encima de sus valores habituales en toda la costa peruana. Asimismo, para el verano 2026-2027 existe una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal en la costa norte y central, mientras que en la sierra centro y sur se registrarían condiciones normales o incluso inferiores a lo habitual.

Aunque los ríos de la vertiente del Pacífico mantendrían caudales dentro de los rangos normales en esta etapa, el organismo recomendó a las autoridades considerar los escenarios de riesgo y fortalecer las acciones de preparación ante la próxima temporada de lluvias, que se extenderá entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

Además, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los reportes oficiales del ENFEN y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

Pesca también sentiría los efectos del calentamiento del mar

El comunicado también advierte consecuencias para el sector pesquero. De mantenerse las condiciones cálidas del océano, la anchoveta continuará desplazándose hacia zonas más cercanas al litoral y a mayores profundidades, situación que incrementa el gasto de sus reservas energéticas y dificulta su captura.

Asimismo, se espera el ingreso continuo de especies propias de aguas ecuatoriales, como el pez sierra, ayamarca y samasa, además de especies oceánicas como barrilete, atún aleta amarilla, melva, picudos y tiburones, reflejando los cambios en las condiciones marinas provocados por El Niño.

Fenómeno de El Niño

Las proyecciones del ENFEN muestran que para el verano 2026-2027 existe un 33 % de probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria, mientras que la posibilidad de un evento fuerte asciende al 38 %, cifras que evidencian un escenario de alto riesgo que demanda medidas preventivas oportunas

En ese contexto, el ENFEN continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas para actualizar sus pronósticos. Mientras tanto, el llamado es claro: fortalecer la preparación y la prevención será clave para reducir el impacto que podría generar un Fenómeno de El Niño de magnitud extraordinaria en el país durante los próximos meses.