Comisión Constitución no aprobaría pedido de facultades del Gobierno, según su predictamen

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados al parecer ya tendría su decisión tomada con respecto al pedido de facultades legislativas que hoy, lunes 28 de septiembre, cumplen un mes de haber sido presentadas por el Poder Ejecutivo.

A través de un predictamen, el grupo de trabajo parlamentario que preside la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), optaría por no recomendar el pedido del Gobierno, derivando su proyecto al archivo.

Decisión tomada en contra del Ejecutivo

Cabe precisar que, el texto de la Comisión se da luego del tiempo que tenía que por ley para pronunciarse al respecto. Según el artículo 116 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la emisión del predictamen es dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción del documento y de forma inaplazable; es decir, debió presentarse el pasado 18 de septiembre.

No obstante, Giannina Avendaño anticipó días atrás que la elaboración del predictamen se iba a ver recién esta semana, debido a que los parlamentarios estaban en semana de representación del 21 al 25 de septiembre.

En el documento hecho público esta tarde y pese a los reiterativos pedidos del Gobierno, incluso de la propia presienta Keiko Fujimori, la Comisión de Constitución determinó preliminarmente pasar al archivo todo el petitorio enviado desde Palacio de Gobierno.

Predictamen de la Comisión de Constitución.

"La delegación se convierte así en una oportunidad para un proceso de deliberación entre las Cámaras, al final del cual debería salir un cierto consenso que confluya en la voluntad de afirmar la institucionalidad del país. En el punto de aprobación de este Dictamen, nada de esto se ha logrado, por lo que las condiciones para otorgar la delegación no están dadas", señala el predictamen.

(Noticia en desarrollo...)