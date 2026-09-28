Juan Sheput sobre aumento de sueldo mínimo: "No tiene consecuencias inflacionarias"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, confirmó la puesta en marcha del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300, mediante un primer tramo de 100 soles, asegurando que la medida cuenta con el debido respaldo técnico y socio-laboral para garantizar la estabilidad de la economía nacional.

Un incremento con sustento técnico y consenso

El titular del sector laboral destacó que la actualización del salario mínimo responde a un análisis coordinado dentro del Poder Ejecutivo, descartando categóricamente que se trate de una medida improvisada. Según explicó, la propuesta contó con la evaluación técnica del Ministerio de Economía para definir los mecanismos financieros más convenientes para el país.

"Este aumento de la remuneración mínima vital no tiene consecuencias inflacionarias ni tampoco es una cuestión populista porque nace de un debido trabajo en equipo. El ministro de Economía determinó los plazos y la forma como se tenía que hacer", sostuvo el ministro.

Asimismo, Sheput remarcó el rol del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) en la concertación del monto final de la remuneración, resaltando que la cifra fue respaldada unánimemente por los gremios involucrados en el diálogo social.

"Hubo un consenso unánime en relación al monto; es decir, trabajadores y empleadores decidieron acompañar la decisión de la presidenta de la República en el monto de S/1.300", detalló.

A pesar de reconocer que existieron ligeras divergencias durante las negociaciones sobre el calendario exacto de implementación, el titular de Trabajo remarcó que la cifra final no estuvo en discusión y que prevaleció la voluntad de todas las partes para concretar el acuerdo en beneficio de los asalariados.

Fechas de aplicación y tramos del ajuste salarial

Respecto a los plazos previstos para el pago del nuevo monto a la fuerza laboral, la alta autoridad de la cartera de Trabajo precisó el esquema bajo el cual se aplicará el ajuste gradual para no impactar de manera brusca en la liquidez de las micro y pequeñas empresas.

"Se decidió que el primer tramo se daría a partir del primero de octubre", afirmó el integrante del Gabinete Ministerial.

Finalmente, la autoridad ministerial aclaró que, si bien surgieron posturas encontradas respecto al calendario de implementación, el consenso general se mantuvo firme en torno a la cifra fijada para el haber mínimo legal. La medida busca recuperar el poder adquisitivo de miles de trabajadores peruanos en el corto plazo.

En ese sentido, Juan Sheput defendió la viabilidad económica del incremento salarial, confiando en que el acuerdo tripartito brindará previsibilidad y estabilidad a los sectores productivos del país durante la vigencia de la medida.