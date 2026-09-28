'Cuto' Guadalupe gana juicio contra Magaly Medina: recibe 3 años de prisión suspendida y multa de S/57 mil

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial falló a favor de Luis "Cuto" Guadalupe en el proceso que inició contra Magaly Medina por comentarios realizados después del ampay de Charlene Castro. La sentencia establece tres años de pena privativa de libertad suspendida, una multa superior a 57 mil soles y reparación civil.

Magaly Medina recibe condena y deberá cumplir reglas

La resolución corresponde al expediente 08977-2023-0-1826-JR-PE-02 y fue tramitada por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima. La jueza Silvia Marisa Villar Rodríguez determinó responsabilidad contra Medina por los delitos contra el honor, en las modalidades de injuria y difamación agravada.

La sentencia establece que la pena de tres años de prisión queda suspendida durante dos años. Durante ese periodo, la conductora deberá cumplir determinadas reglas, entre ellas presentarse cada 30 días ante la Corte Superior de Justicia de Lima y solicitar autorización judicial para salir del país.

También se dispuso que Medina no cambie de domicilio sin autorización y que se abstenga de realizar expresiones que puedan constituir injuria o difamación contra Guadalupe. El fallo señala además que deberá cumplir las disposiciones judiciales durante el periodo establecido para mantener suspendida la pena.

"Creo en la justicia divina, y hoy también tengo razones para creer en la justicia de los hombres", publico el exfutbolista.

Guadalupe difundió el contenido de la sentencia a través de sus redes sociales y señaló que el fallo reconoció las expresiones que, según su denuncia, afectaron su honor y el de su familia. La resolución difundida corresponde al proceso iniciado después de los comentarios emitidos tras el ampay.

El proceso comenzó después del ampay de Charlene Castro

El caso se originó en mayo de 2023, cuando Magaly TV La Firme difundió imágenes de Charlene Castro saliendo de un hotel de Barranco junto a otro hombre. En ese momento, Castro mantenía una relación con Guadalupe y era madre de uno de sus hijos.

Después de la emisión, el exfutbolista ofreció declaraciones públicas y afirmó que no pretendía juzgar ni exponer a la madre de su hijo. Más tarde, sostuvo que los comentarios realizados en el programa de Medina fueron parte de las razones por las que decidió iniciar acciones legales.

En abril de 2026, Medina volvió a referirse públicamente al proceso y sostuvo que sus comentarios estaban relacionados con la infidelidad y no con la "fe" de Guadalupe. La conductora reconoció entonces que el exfutbolista había presentado una demanda en su contra.

"¿Cómo me voy a burlar de su fe? Me burlé de sus cachos", anunció.

La resolución publicada no permite determinar si la defensa de Medina presentará una apelación ni si la sentencia ya quedó consentida. Por ello, el estado definitivo del proceso deberá verificarse en el expediente judicial correspondiente y mediante una comunicación oficial posterior del PJ.