Sheyla Rojas responde a críticas por su relación con Joaquín Ramírez: "A mí qué me importa lo que diga la gente"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas respondió a las críticas por su relación con Joaquín Ramírez mediante una publicación en TikTok. La modelo compartió un mensaje dirigido a quienes comentan sobre su vida personal, mientras continúa apareciendo junto al candidato durante actividades realizadas recientemente en Cajamarca.

Respondió a los comentarios en TikTok

En el video, Rojas aparece sentada con una taza de café y acompaña las imágenes con un audio relacionado con las opiniones que recibe. Además, escribió una reflexión sobre quienes cuestionan su vida sentimental y señalan aspectos de su relación sin conocer directamente su situación.

"A mí qué me importa lo que diga la gente del barrio, acaso ellos me están dando de comer". "Cuando hablan u opinan negativamente como si estuvieran en mis zapatos", anunció.

La publicación fue difundida el lunes 28 de septiembre, después de las recientes apariciones de Rojas junto a Ramírez en Cajamarca. Asimismo, la modelo acompañó al candidato durante actividades de campaña y compartió contenido relacionado con su vida personal.

Esta publicación de Rojas no identifica directamente a ninguna persona como destinataria. El contenido fue difundido mientras aumentaban los comentarios sobre su cercanía con Ramírez. En el mismo contexto, la modelo continuó utilizando sus redes sociales para mostrar aspectos de su vida sentimental pública.

La relación de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez

Las apariciones de Rojas y Ramírez en Cajamarca forman parte de la exposición pública que ambos han tenido durante septiembre. La modelo estuvo junto al candidato en distintas actividades de campaña, mientras también publicó imágenes relacionadas con su presencia en esa región.

El vínculo entre ambos ya había sido comentado públicamente antes de esta publicación. En días recientes, Rojas se mostró cercana a Ramírez en redes sociales y ambos aparecieron juntos en Cajamarca. Estas imágenes y mensajes precedieron la respuesta de la modelo frente a las críticas.

Con su publicación en TikTok, Sheyla Rojas volvió a referirse a los comentarios sobre su relación con Joaquín Ramírez. El mensaje estuvo centrado en las opiniones sobre su vida personal, mientras sus apariciones públicas en Cajamarca continúan mostrando la cercanía existente entre ambos durante septiembre.

Las publicaciones recientes de Sheyla Rojas mantienen el tema de su relación con Joaquín Ramírez entre los contenidos difundidos en redes sociales. La modelo peruana respondió mediante TikTok a comentarios sobre su vida sentimental y continúa apareciendo junto al candidato durante actividades públicas en Cajamarca.