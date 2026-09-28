Comisión de Ética aprueba denuncias de oficio contra diputados de Juntos por el Perú, Julián Pérez y Catherin Palomino

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión llevada a cabo este lunes 28 de septiembre, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó las denuncias de oficio contra los diputados de Juntos por el Perú, Julián Luis Pérez Mallqui y Catherin Norma Palomino Casavilca.

Es importante precisar que, la audiencia llevada a cabo en la Sala 2 "Fabiola Salazar Leguía" se realizó de manera reservada, debido a que se abordarían hechos en los que se encuentra involucrada la expareja del diputado denunciado y que comprenden aspectos íntimos, con el propósito de evitar su revictimización.

Julián Pérez acusado de violencia física y psicológica

El grupo de trabajo parlamentario que preside el diputado Henry Albañil Carmona (Partido Cívico Obras), puso a debate la denuncia en contra de Pérez Mallqui por la presunta agresión física y psicológica hacia su expareja, caso dado a conocer a finales de julio último.

A mediados de agosto, la Comisión anunció el inicio de una investigación preliminar para el esclarecimiento de los hechos. El propio diputado aseveró en su momento que se ponía a disposición de todas las diligencias posibles.

Según la denuncia, el legislador de Juntos por el Perú habría agredido físicamente a su pareja en una comisaría de San Miguel, situación que motivó su intervención inmediata y detención en flagrancia por 48 horas.

El caso pasó por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar; mientras que, el diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, solicitó su suspensión por 120 días, sin goce de haber.

Diputada acusada de 'mocha sueldo'

Del mismo modo, la Comisión de Ética puso sobre la mesa el presunto caso 'mocha sueldo' al interior del despacho congresal de la diputada Catherin Palomino Casavilca.

Como se recuerda, el portal periodístico "El Foco" reveló a mediados de septiembre, que la legisladora habría exigido a los integrantes de su equipo técnico, financiar con su propio dinero, diversos bienes para la implementación de su oficina y actividades oficiales, como, por ejemplo, cuadros decorativos, tarjetas de presentación personales, murales de madera e insumos (charqui y bebidas) para sus viajes de semana de representación.

Desde el Congreso de la República, la diputada deslindó de toda responsabilidad, con referente al contenido del grupo de WhatsApp denominado: "Ayudas y gastos - despacho". "Yo me someto a todas las investigaciones. Me voy a someter a la bancada, a Ética", indicó Palomino Casavilca el pasado 17 de septiembre.

No obstante, al ser consultada sobre si una persona de su equipo tomó su nombre para pedir parte del sueldo de sus trabajadores, respondió a la prensa que "tendrían que preguntarle a ella".

Como parte del procedimiento que se seguirá contra ambos diputados, ambos tendrán cinco días hábiles para presentar sus descargos formales. Posteriormente, la Comisión llamará a una audiencia de sustentación, la cual debe programarse en un plazo no mayor de 15 días hábiles.

Tras el fin de la audiencia, la Comisión dispone de un plazo máximo de 20 días hábiles para emitir y resolver el informe final. Los denunciados tendrán otros tres días para que formulen sus apelaciones, de no ser consideradas el Pleno se encargará de su veredicto final.