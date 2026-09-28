Muse Charm: el "Tamagotchi" con inteligencia artificial que prepara Meta ¿Qué puede hacer?

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Meta busca llevar la inteligencia artificial a un nuevo nivel de interacción con Muse Charm, un pequeño dispositivo portátil que permitirá a los usuarios tener consigo a su propia mascota virtual impulsada por IA.

El nuevo gadget fue presentado durante la conferencia Meta Connect 2026 y rápidamente llamó la atención por su apariencia, que recuerda a los populares Tamagotchi que marcaron a una generación a finales de los años 90.

A diferencia de aquellos dispositivos, que permitían alimentar, cuidar y acompañar a una mascota virtual mediante acciones predeterminadas, Muse Charm apunta a ofrecer una interacción basada en conversaciones con inteligencia artificial. La propuesta busca que los usuarios puedan hablar con Muse de una manera más natural y llevarlo consigo a cualquier lugar.

Muse Charm: una mascota IA en el bolsillo

Aunque Meta todavía no ha revelado todos los detalles técnicos ni la fecha definitiva de lanzamiento, la compañía describió al dispositivo como un equipo diseñado para conversar e interactuar con Muse.

"Es un dispositivo encantador y divertido, creado para que hables e interactúes con tu Muse", explicó Meta durante la presentación.

La empresa también señaló que el gadget llevará las capacidades de Muse junto con un sistema de voz en tiempo real. De esta manera, el dispositivo pretende convertirse en una especie de compañero digital al que el usuario pueda recurrir mediante conversaciones.

Las primeras imágenes del Muse Charm generaron comparaciones con el Tamagotchi por su formato compacto y la idea de tener una mascota virtual siempre disponible. Sin embargo, la diferencia principal está en la tecnología detrás de la experiencia, pues Muse utiliza inteligencia artificial para mantener conversaciones y responder a las solicitudes de los usuarios.

Por ahora, Muse Charm no está disponible en Perú. Los interesados pueden registrarse con su correo electrónico en la lista de espera habilitada por Meta para recibir información sobre futuras novedades del producto.

Introducing Muse, your personal AI agent from Meta that gets things done across every part of life.



Download the Muse app and get started: https://t.co/KBjYWfshGo pic.twitter.com/1exp56xj93 — Muse (@Muse) September 8, 2026

¿Qué puede hacer Muse?

Muse es el agente de inteligencia artificial desarrollado por Meta y está diseñado para mantener conversaciones extensas y trabajar en segundo plano mientras el usuario continúa hablando. Además, permite personalizar su voz mediante indicaciones sobre la velocidad o incluso el acento que se desea escuchar.

Meta también presentó Muse Realtime Avatar, una tecnología que convierte las conversaciones de voz en avatares expresivos e interactivos. La compañía adelantó que Muse llegará posteriormente a sus lentes con inteligencia artificial, permitiendo utilizarlo con las manos libres y activarlo mediante su nombre.

Otra de las novedades es que Muse tendrá su propia dirección de correo electrónico, mediante la cual podrá realizar determinadas tareas o convertirse en otra vía de comunicación con el agente.

Meta announces Muse Charm, a handheld gadget allowing people to utilize an AI personal agent without their phone, computer or glasses.



Available in time for the holidays. pic.twitter.com/pEW0XSzcpJ — Pop Crave (@PopCrave) September 24, 2026

En Estados Unidos, además, Muse ya puede interactuar con aplicaciones de una computadora Mac y conectarse con servicios comerciales como Walmart, Best Buy y American Eagle Outfitters. También cuenta con integración con Shop Pay y PayPal para determinadas operaciones.

Muse Charm representa el intento de Meta por convertir a la inteligencia artificial en un acompañante cotidiano y no solo en una herramienta de consulta. Aunque todavía faltan detalles sobre su precio, lanzamiento y disponibilidad internacional, el dispositivo ya despierta interés por combinar el concepto de mascota virtual con las posibilidades de una IA conversacional.