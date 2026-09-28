¿Tu celular se comporta raro? Así puedes detectar y eliminar una app maliciosa paso a paso

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una aplicación que se abre sola, consume demasiada batería, muestra publicidad constantemente o solicita permisos que no necesita podría representar un riesgo para la seguridad del celular.

Aunque una sola señal no confirma necesariamente la presencia de malware, la combinación de varios comportamientos inusuales debería generar sospechas y motivar una revisión del dispositivo.

Según ESET Latinoamérica, las aplicaciones maliciosas pueden instalarse por diferentes motivos, desde una descarga accidental hasta un engaño en internet. Una vez dentro del equipo, pueden intentar acceder a información personal, credenciales, servicios, datos bancarios o incluso instalar otros programas sin autorización.

Por ello, antes de eliminar una aplicación sospechosa es importante evitar interactuar nuevamente con ella y tomar algunas precauciones.

¿Cómo saber si una app es maliciosa?

Una de las primeras señales es que la aplicación presente comportamientos extraños, como abrirse o cerrarse sin explicación, bloquearse constantemente o realizar acciones que el usuario no solicitó.

También es recomendable revisar las cuentas bancarias y tarjetas vinculadas al dispositivo. Si aparecen cargos desconocidos después de instalar una aplicación, podría existir una relación que debe investigarse.

Otro indicio es que la app no cumpla realmente con la función que promete. Algunas aplicaciones pueden presentarse como herramientas de seguridad, pero limitarse a mostrar publicidad o generar una falsa sensación de protección.

Los permisos excesivos también son una alerta. Por ejemplo, una aplicación de calculadora que solicite acceso a fotografías, mensajes o contactos debería generar desconfianza. Asimismo, un aumento repentino en el consumo de batería o datos móviles puede indicar que una aplicación está funcionando en segundo plano.

La aparición constante de ventanas emergentes o de aplicaciones que el usuario no recuerda haber instalado constituye otra señal de advertencia.

Así puedes detectar y eliminar una app maliciosa

Pasos para eliminarla del celular

Si se identifica una aplicación sospechosa, el primer paso es no volver a abrirla ni ingresar contraseñas o información personal. Si continúa realizando acciones extrañas, puede desconectarse temporalmente el celular de internet y revisar los permisos que tenía concedidos.

En Android, se debe ingresar a Ajustes/ Aplicaciones/ seleccionar la app/ Desinstalar. La ubicación de estas opciones puede variar según el fabricante y la versión del sistema operativo.

Si la aplicación no permite ser eliminada, podría tener privilegios especiales. En ese caso, hay que revisar Ajustes/ Seguridad/ Aplicaciones de administración del dispositivo y retirar los permisos de administrador antes de intentar desinstalarla nuevamente. Después, es recomendable realizar un análisis de seguridad para comprobar que no hayan quedado otros componentes maliciosos.

En iPhone, se debe mantener presionado el ícono de la aplicación y seleccionar "Eliminar app". También conviene revisar los permisos otorgados y, si existe un perfil de configuración desconocido relacionado con la aplicación, eliminarlo.

Borrar la aplicación, sin embargo, no siempre es suficiente. Si pudo acceder a información sensible, se recomienda cambiar las contraseñas desde otro dispositivo confiable, comenzando por el correo electrónico, cuentas de Google o Apple, redes sociales y servicios bancarios o billeteras digitales.

Además, es aconsejable activar la autenticación de dos factores, revisar las sesiones activas y cerrar aquellas que no sean reconocidas. Si aparece algún movimiento bancario sospechoso, se debe contactar inmediatamente con la entidad financiera.