Villa El Salvador: mototaxista huye de grifo para no pagar 30 soles y se lleva arrancada la manguera de gas

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un altamente peligroso incidente alarmó a los trabajadores de una estación de servicio en el sur de la capital. Las cámaras de seguridad del grifo "El Sol", situado en la avenida Pastor Sevilla con la avenida El Sol, en la zona de "La C" de Villa El Salvador, captaron el preciso instante en el que un mototaxista protagonizó una temeraria fuga.

No quería pagar combustible

Para evitar abonar el costo del combustible, el sujeto escapó acelerando toda prisa y llevándose consigo la manguera dispensadora que aún permanecía conectada a su vehiculo.

De acuerdo con las imágenes registradas y el testimonio de los operarios, el conductor de la mototaxi modelo Torito, de colores rojo y blanco, ingresó al establecimiento de manera rutinaria. Al ser atendido, el chofer solicitó al trabajador que le despachara un "tanque lleno" de Gas Licuado de Petróleo (GLP), lo que equivalía a un consumo aproximado de treinta soles.

Todo transcurría con total normalidad hasta que el empleado encargado del surtidor se alejó momentáneamente para brindar servicio a otras unidades que acababan de llegar al concurrido local. Fue en ese breve lapso de descuido cuando el conductor aprovechó y tomó la irresponsable decisión de encender el motor y acelerar bruscamente para evadir su deuda.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Momentos de tensión se registraron en Villa El Salvador, luego de que un mototaxista huyera de un grifo tras presuntamente negarse a pagar S/30 por el abastecimiento de GLP. En su huida, el conductor se llevó consigo la manguera de combustible.



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Al arrancar a toda velocidad, el vehículo jaló violentamente la manguera surtidora de combustible, la cual terminó desprendiéndose de la máquina principal. Esta temeraria acción desató el terror inmediato entre los presentes, puesto que arrancar una conexión de gas activa mientras el motor del vehículo se encuentra encendido representa una grave vulneración de los protocolos básicos de seguridad, exponiendo a todo el perímetro a un inminente riesgo de fuga masiva.

Tras cometer la grave infracción, el infractor continuó su rápida ruta de escape dirigiéndose hacia un paradero cercano, perdiéndose temporalmente en la zona.

Tras este suceso, se espera a que temerario y peligroso accionar no quede impune gracias a la tecnología de vigilancia. Las imágenes registradas por las cámaras serán determinantes para quelas autoridades puedan tomar cartas en el asunto, puesto que la placa de rodaje de la unidad menor podría lograr ser identificada para dar con el rastro del sujeto.

Toda esta evidencia gráfica se encuentra en manos de la Policía Nacional, que inició las diligencias para capturar al responsable y así evitar nuevos casos similares en el local vuelvan a ser reportados.