¡Buena noticia! Crean la Universidad Nacional en Arequipa: Tendrá tres facultades que ofrecerán 15 especialidades

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La provincia de Caylloma contará con una casa superior de estudios. A través de la Ley N.° 32639, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, se creó la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes, institución que tendrá su sede en el distrito de Majes con el objetivo de ampliar la oferta educativa pública y especializada en la región Arequipa.

Estructura académica y nuevas facultades según la norma

De acuerdo con lo establecido por la ley, la nueva institución universitaria estará conformada por facultades, departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y estudios de posgrado.

La aprobación de su estructura académica definitiva se realizará una vez que se fije su régimen de funcionamiento, el cual deberá estar en estricta concordancia con las disposiciones de la Ley Universitaria N.° 30220.

En una primera etapa, la norma determina la creación de tres facultades específicas, las cuales agruparán carreras profesionales orientadas a impulsar el desarrollo agrícola, empresarial y social de la región. Las facultades con las que contará esta nueva universidad: de Ingeniería, de Ciencias Económicas y de Ciencias Sociales.

Se indica en la ley que dichas facultades han sido establecidas "en atención a la demanda laboral local, departamental, nacional e internacional que establezca la comisión organizadora".

Respecto a su puesta en funcionamiento, la ley dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá realizar las transferencias presupuestales necesarias para garantizar la implementación y operatividad de la nueva universidad.

Facultades de la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado:

La Facultad de Ingeniería ofrecerá diez especialidades:

Ingeniería Agrícola

Ingeniería en Gestión Empresarial

Ingeniería Forestal

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información

Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos

Ingeniería de Industria Alimentaria

Ingeniería Zootécnica

La Facultad de Ciencias Económicas contará con las carreras de

Administración de Negocios,

Contabilidad,

Comercio Internacional y Finanzas,

Marketing Agroindustrial.

En tanto, la Facultad de Ciencias Sociales tendrá inicialmente la carrera profesional de Educación. Se indica en la ley que la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes "puede ampliar su oferta educativa de acuerdo con las necesidades locales, departamentales y nacionales, de conformidad con las exigencias de calidad universitaria establecidas por ley".

La creación de la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes no solo representa un hito educativo para la provincia de Caylloma, sino también un motor estratégico para el sur del país.

Al enfocar su oferta académica en especialidades fuertemente ligadas al sector agroindustrial, ambiental y de gestión de riesgos, la institución se posiciona como una respuesta directa a las necesidades productivas de la región Arequipa, permitiendo que el talento local acceda a educación especializada sin la necesidad de migrar a otras capitales.