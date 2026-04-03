FF.AA. realizan más de 600 intervenciones ante emergencia por lluvias en Perú: 19 son aéreas

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En respuesta a la emergencia por lluvias intensas en diversas regiones del país, el sector Defensa, mediante las Fuerzas Armadas, ejecutó un total de 656 intervenciones, con la participación masiva de más de 9 mil militares.

Ejército del Perú despliega más de 9 mil militares ante lluvias

Según anunció el Ministerio de Defensa (Mindef) este viernes 3 de abril, el despliegue ha movilizado 9911 miembros del Ejército, quienes ejecutaron 19 misiones aéreas y 815 acciones de transporte terrestre.

Asimismo, las FF.AA. emplearon un total de 407 equipos de inteligencia e hicieron uso de seis embarcaciones para atender las emergencias en diversos sectores golpeados por los huaicos, inundaciones, aluviones, desbordes de ríos, deslizamientos de tierra y otros.

Estas intervenciones, aun vigentes, incluyen labores de evacuación, remoción de escombros, rehabilitación de vías y apoyo logístico. De esta forma, contribuyeron a restablecer las condiciones de seguridad y conectividad en las zonas afectadas.

En el caso del distrito de Ayna, en Ayacucho, el Ejército peruano viene realizando acciones de respuesta inmediata tras el desborde del río Sankirhuato, según informó el Ejecutivo.

656 intervenciones y más de 9,900 efectivos de las FF.AA. desplegados en todo el país, llevando ayuda a quienes más lo necesitan en lo que va del 2026 🇵🇪💪



Acciones aéreas, terrestres y fluviales en apoyo ante emergencias por lluvias, en coordinación con autoridades locales. pic.twitter.com/mc5VrxisO6 — Mindef Perú (@MindefPeru) April 2, 2026

Por otro lado, una patrulla de 35 efectivos del Batallón de Comandos N.° 116 de la Brigada de Infantería se encuentra liderando las labores de limpieza en la zona.

El personal militar, además, ejecuta la remoción de lodo y piedras en viviendas afectadas, priorizando la atención a las familias damnificadas.

Finalmente, el sector Defensa ejecuta trabajos de despeje de rutas de acceso, con el objetivo de evitar el aislamiento de la población y garantizar la continuidad del flujo de ayuda humanitaria.

Amplían estado de emergencia por 60 días ante peligro por lluvias

El Poder Ejecutivo oficializó la ampliación del estado de emergencia por 60 días calendario a 179 distritos de 21 regiones del país ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales.

De acuerdo con lo detallado en el dispositivo, se busca continuar ejecutando las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda.

A continuación, te señalamos las provincias establecidas en el presente decreto supremo en las que regirá el nuevo estado de emergencia que tendrá vigencia desde el lunes 6 de abril, con la fin de que puedas empezar las prevenciones del caso.