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Río Huallaga desborda y afecta a población en Huánuco tras intensas lluvias

El río Huallaga se desbordó el Huánuco a consecuencia de las intensas lluvias. En horas de la madrugada se registró un alto nivel del causal, lo que fue calificado en un umbral rojo.

Río Huallaga desbordó en Huánuco
Río Huallaga desbordó en Huánuco (Composición Exitosa)

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 24/03/2026

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El río Huallaga finalmente desbordó en Huánuco luego de horas en máxima alerta, en Ambo, el río comenzó a tomar las calles tras las intensas lluvias registradas causaron la crecida del punto del torrente. 

Río afecta inmuebles

El desborde del río Huallaga se dio en horas de la mañana, las aguas superaron los bloqueos con sacos de arena que pusieron los pobladores en un intento por contener la fuerza del caudal. Sin embargo, finalmente superaron los puentes de la provincia tomando las calles. 

Ello ha generado afectación en las viviendas y cultivos, pues además han tomado los cultivos de maíz, hortalizas, arvejas verdes, entre otros productos, en el distrito de Colpa Baja. 

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Se alertó posible desborde

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitieron una alerta en Huánuco debido a que 

desde horas de la madrugada el río Huallaga registró un nivel de 1,817 -31 metros sobre el nivel del mar, logrando alcanzar el umbral rojo en la estación de control Taruca, ubicado en el distrito de Santa María del Valle.

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Las instituciones informaron que los posibles centros poblados que podrían verse afectados por un desborde sería Taruca, Huayllapampa, Mayorgo, Santa María del Valle, Chauragra, Pacapucro y Goyma.

Asimismo, alertaron que se prevé la erosión en los márgenes y que se espera la afectación la infraestructura pública dentro del ámbito directo o cercano al río. 

A las 3:00 p. m. el COEN informó que se registró en el río Huallaga un nivel de 1817.27 m. s. n. m. en la estación hidrológica de Taruca, por lo que se encuentra en el umbral rojo. En ese sentido se hizo un llamado a la población a evitar acercarse a la ribera, así como suspender actividades cercanas al causa y ubicar rutas de evacuación hacia zonas seguras. 

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A estas horas de la tarde, medios locales reportan largas colas de ciudadanos en búsqueda de agua, pues ante la emergencia se cortó el servicio y lamentablemente las cisternas se están tardando en llegar para abastecer a la población. 

La región de Huánuco viene enfrentando una terrible emergencia tras el desborde de el río Huallaga, en horas de la tarde a raíz de las intensas lluvias. 

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