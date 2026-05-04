Agente de Jorge Fossati arremete contra el administrador de la 'U': "Quien lo sacó fue el señor Velazco"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Jorge Fossati continúa generando repercusiones en Universitario de Deportes. Luego de que Franco Velazco, administrador del conjunto crema saliera al frente a indicar que el estratega uruguayo pedía excentricidades para quedarse en el equipo, el agente de este salió al frente para revelar que fue el integrante de la institución de Ate, quien lo sacó del plantel.

Agente de Jioge Fossati arremete contra Franco Velazco

Pablo Bentancur, agente del flamante director técnico de Liverpool, de Uruguay, concedió una entrevista al programa de YouTube 'Fútbol Satélite' y mostró su total molestia debido a las recientes declaraciones de Velazco por lo que terminó desmintiéndole tajantemente.

En tal sentido, sobre la salida de su representado del cuadro crema, aclaró que no exisitió renuncia alguna, por el contrario, fue despedido. Además, aprovechó para realizar una fuerte crítica a la actual gestión del administrador de Universitario.

Pero, antes subrayó que hoy a las 6 d ela tarde (hora uruguaya), el exentrenador de la selección peruana brindará una conferencia de prensa en la que contará toda su verdad sobre su inesperada salida del equipo peruano.

"Ahora lo voy a decir yo: Fossati nunca renunció; quien lo sacó fue el señor Velazco y tenemos todas las pruebas. Al final, entre lo que se le pagó a Fossati y al otro entrenador, ya se gastó tres veces más de lo que se había pedido como aumento. Además, se solicitó un incremento que no era el doble, para poder negociarlo", señaló en un primer momento.

Además, resaltó que ellos esperaban un trato similar cuando Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), trabajaba en el tricampeón nacional, pero ello no ocurrió así.

"Más o menos lo que se esperaba era algo similar a lo que se hizo con Ferrari, quien, a ser una persona de fútbol y entiende del tema, lo resolvió en 20 minutos con Fossati", puntualizó.

Fossati no pidió excentricidades

De igual manera, negó que haya existido una solicitud para que se doble el salario a Jorge Fossati, vehículos de alta gama o pasajes en primera clase, descartando por completo lo señalado en una conferencia por Velazco.

"Lo que a mí me corresponde es que jamás se le pidió el doble, lo tenemos por escrito. Menos un auto de alta gama porque ahora se maneja con coches chinos, eso no es coche de alta gama. Nadie le pidió un auto, menos pasajes de primera clase", refirió.

Como vemos, totalmente molesto el agente del estratega uruguayo Jorge Fossati, Pablo Bentancur, arremetió contra el actual administrador de Universitario, Jorge Velazco, tras sus recientes declaraciones sobre la salida del también exentrenador de la selección peruana.