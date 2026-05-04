Pablo Guede reveló por qué Guerrero y Cantero no jugaron en el Alianza Lima vs. CD Moquegua

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima venció 2-1 al CD Moquegua este último sábado 2 de mayo en Matute y se consolidó como líder del Torneo Apertura. Sin embargo, más allá del resultado, la atención se centró en las ausencias de Paolo Guerrero y Alan Cantero, dos nombres clave en el ataque íntimo.

La hinchada se preguntaba por qué ninguno de los dos fue considerado en el partido, y la respuesta llegó en la conferencia de prensa posterior, que confirmó la hipótesis que más se temía.

"Se rompió"

El técnico Pablo Guede explicó que ambos jugadores no estuvieron disponibles debido a problemas físicos que se arrastraban desde días previos, confirmando que ambos habían sufrido lesiones.

Por el lado de Guerrero, señaló que sufrió una complicación durante el entrenamiento un día antes del partido que lo dejó fuera de la convocatoria, mientras que Cantero también presentó una dolencia que lo mantendrá en descanso por aproximadamente 10 días. Con ello, Guede dejó en claro que la decisión fue estrictamente médica y no táctica.

"Alan (Cantero) se rompió, tuvo una distensión para 10 días más o menos, y Paolo (Guerrero) se lesionó ayer en el entrenamiento, venía toda la semana cuidándose. Tenemos que saber cuál es el grado de lesión que tiene, no sé si es para 10, 15 o 20 días"

𝗣𝗔𝗕𝗟𝗢 𝗚𝗨𝗘𝗗𝗘 - 𝗗𝗧 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔

"𝗟𝗔𝗦 𝗔𝗨𝗦𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗘𝗥𝗢 𝗬 𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗥𝗢, 𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦"

🏟️𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔 𝟮-𝟭 𝗖𝗗 𝗠𝗢𝗤𝗨𝗘𝗚𝗨𝗔- 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝟭𝟯🇵🇪



📺𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘: 𝗟𝗜𝗚𝗔𝟭𝗠𝗔𝗫📺 pic.twitter.com/YjSiHRgLTt — zoomdeportivoperu (@ZdPeru) May 3, 2026

La ausencia de dos delanteros de peso obligó al entrenador a replantear su esquema ofensivo. En su lugar, el equipo apostó por la movilidad de Eryc Castillo, quien abrió el marcador, y por el ingreso de Federico Girotti, que se estrenó con gol en el segundo tiempo.

La dupla respondió y permitió que el equipo sumara tres puntos vitales, aunque la preocupación por la recuperación de Guerrero y Cantero se mantiene de cara al clásico contra Sporting Cristal el próximo sábado 9 de mayo.

🙌🏻 LLEGÓ EL PRIMERO DE FEDE



🇵🇪 El ex delantero de #Talleres, Federico Girotti, marcó su primer gol en Perú.



⚽️ Fue en el triunfo por 2-1 de Alianza Lima sobre Moquegua, en la fecha 13 del Apertura." pic.twitter.com/LieLu02Qrt — 351 Deportes (@351Deportes) May 3, 2026

Lo que viene para Alianza

Guede reconoció que el calendario es exigente y que necesitará a todos sus jugadores en óptimas condiciones. El clásico contra Cristal será un examen crucial, y la posible ausencia de Guerrero y Cantero podría condicionar el planteamiento. Con ambos lesionados, queda abierta la incertidumbre sobre si podrán estar presentes en el duelo más esperado de la fecha.

La victoria frente a Moquegua reafirmó el liderazgo de Alianza Lima, pero también dejó un tema pendiente: la salud de dos de sus referentes ofensivos. Guede fue claro al señalar que no se trató de decisiones técnicas, sino de situaciones médicas que deberán resolverse en los próximos días.

La hinchada, mientras tanto, celebra el triunfo pero aguarda con expectativa noticias sobre Guerrero y Cantero, conscientes de que su presencia puede ser determinante en el clásico contra Sporting Cristal.