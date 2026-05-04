Alertan que falsas becas se usan para reclutamiento en Rusia: Nueva modalidad apunta a jóvenes y deportistas

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el abogado Percy Salinas, defensor de peruanos reclutados en Rusia, advirtió que falsas becas de estudio vienen siendo utilizadas como parte de un nuevo mecanismo de engaño para el reclutamiento en ese país. Según explicó, este modus operandi estaría dirigido principalmente a jóvenes y deportistas peruanos.

Nueva modalidad de captación

En conversación con Nicolás Lúcar, el defensor dio a conocer que la red criminal internacional se encuentra empleando una nueva modalidad para captar ciudadanos latinoamericanos mediante engaños, que consiste en ofrecer supuestas becas de estudio o de deporte para viajar a dicho país.

"Ahora ha cambiado el modus operandi para captar a peruanos. Antes pedían vigilantes, cocineros, chefs, choferes. Ahora esta empresa criminal está ofreciendo becas de estudio en Rusia y también llevan a deportistas a eventos deportivos", refirió.

Como recuerda el profesional, muchos de sus defendidos ―que son civiles sin instrucción militar― viajaron al territorio ruso con la ilusión de cumplir sus mismos empleos en el país extranjero, pero una vez allá fueron obligados a firmar un segundo contrato que los obligaba a enlistarse al ejército y servir en la guerra contra Ucrania.

"Lamentablemente los peruanos que acceden a esta situación, no conocen el contrato que están firmando. Ni el de acá en Perú ni el que se firma en Rusia. Y es más atractivo los 20 mil dólares para ir para allá", dijo.

Asimismo, acotó que ningún familiar de las personas retenidas en Rusia contra su voluntad confiesa haber percibido el dinero mensual que se le prometió a los connacionales, el cual oscilaba entre 3 o 4 mil dólares.

Cifra de peruanos muertos en combate en aumento

Percy Salinas también adelantó que hasta el momento se registran 15 compatriotas fallecidos en combate, según información preliminar que ha logrado obtener mediante sus defendidos. Sin embargo, teme que dicha cifra aumente con los días hasta los 25, por lo que exige "acciones claras" por parte de la Cancillería.

"La semana pasada eran 13 peruanos fallecidos y hoy día ascienden a 15. Hay una lista de ocho que tenemos que cruzar información, así que probablemente ascendería a 23 o 25 los peruanos muertos confirmados"

Salinas indicó que este lunes 4 de mayo por la tarde llegará un nuevo grupo de peruanos procedentes de Rusia. Mientras las autoridades investigan una presunta red de trata de personas, el abogado señala que los criminales se encuentran implementando una nueva modalidad de captación.