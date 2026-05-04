Tula Rodríguez se muestra emocionada tras regresar a la televisión: "Estoy feliz de haber vuelto"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de un tiempo alejada de la pantalla chica, Tula Rodríguez pegó la vuelta a la televisión y esta vez lo hizo siendo parte de la conducción de 'Mande quien Mande'. De inmediato, la presentadora mostró una gran química al lado de Laura Huarcayo y la Carlota a pesar de que es la primera vez que trabajan juntos.

Feliz de haber vuelto a la TV

En declaraciones a la prensa, la exvedette se mostró emocionado no solo de tener una nueva oportunidad en la TV nacional, sino especialmente de haber pegado la vuelta a América TV. La figura de la farándula dejó en claro que se siente como en casa en el canal de Santa Beatriz e indicó que se ha reencontrado con muchos amigos.

"Me encuentro feliz de haber vuelto a América Televisión y ser parte de 'Mande quien mande', que es un programa lleno de entretenimiento familiar. Además, he encontrado a muchos amigos con los que he trabajado y me siento como en casa", indicó.

Seguidamente, Tula Rodríguez indicó que es la primera vez que trabaja en un programa con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez, pero también indicó que ya se conocen de mucho tiempo atrás. Además, agradeció el recibimiento que le hicieron ambos conductores por lo que auguró un buen recibimiento en el público televidente.

"Es la primera vez que trabajo con Laura y la Carlota en la conducción; pero nos conocemos de muchos años. Con Vílchez hemos hecho comedia, y los dos son muy talentosos. Su recibimiento ha sido lindo, caluroso y lleno de humor; así que estoy segura de que nos irá bien y el público va a disfrutar del programa", añadió.

Tula no pudo votar en las últimas elecciones

Semanas atrás, mientras gran parte del Perú se alistaba para sufragar, Tula indicó que no iba a poder ejercer su derecho a voto por una insólita razón. Según comentó, tuvo que viajar al extranjero para acompañar a su hija a instalarse para sus estudios.

"Viene un fin de semana complejo, de votaciones, lamentablemente no voy a poder votar, no estoy en Perú. Tenía que venir a dejar a Valentina, a instalarla y justo calzó en las mismas fechas de las elecciones. Ojalá que quien entre pueda llevar bien al país porque nos conviene a todos tener puestos de trabajo, poder expresarnos libremente, poder vivir en armonía", comentó.

En resumen, Tula Rodríguez se mostró emocionada de volver a la televisión en la conducción de 'Mande quien Mande'.