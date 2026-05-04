Alarma en Puente Piedra: Reportan nuevo incendio al interior de la Escuela de Suboficiales de la PNP

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la mañana de este lunes 4 de mayo, se reportó un nuevo incendio al interior de la Escuela de Suboficiales de la PNP ubica en Puente Piedra. Según se pudo conocer, el siniestro tuvo lugar en uno de los pabellones de vivienda donde los cadetes residen mientras reciben su respectiva instrucción.

Nuevo incendio en Escuela de Suboficiales de la PNP

Las propias redes sociales de la Policía Nacional del Perú dieron a conocer este hecho indicando que no se han registrado ningún herido y que solo se dieron daños materiales. Además, unidades de los Bomberos controlaron las llamas antes de que pase a mayores.

Finalmente, la PNP indicó que efectivos policiales brindaron todo el apoyo correspondiente para controlar el siniestro y que ahora se vienen realizando las diligencias correspondientes para dar a conocer las razones del nacimiento del fuego.

"El siniestro se registró en uno de los ambientes del pabellón de vivienda de cadetes de primer año, dejando únicamente daños materiales. No se reportaron personas afectadas. El incendio fue controlado por personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Efectivos policiales brindaron apoyo en las acciones de seguridad y control en la zona, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar las causas del hecho", indicaron.

Se produjo un incendio en la Escuela de Suboficiales de la PNP.

Padres de familia preocupados por la situación

Exitosa acudió hasta el kilómetro 26 de la Panamericana Norte para conocer más detalles de lo ocurrido en la Escuela de Suboficiales de la PNP. Un padre de familia de uno de los cadetes reveló que esta situación se ha vuelto una constante ya que la semana pasada y el año anteriores también hubo un incendio en el pabellón de viviendas.

Incluso, cientos de pertenencias se perdieron en el último siniestro el cual fue de una magnitud importante. Según indicó el ciudadano, las autoridades de la escuela no les han dado razones o causas del inicio del fuego, pero deslizó la posibilidad de que las conexiones eléctricas puedan estar deterioradas por el tiempo.

"No sabemos, pero esto viene sucediendo desde el año pasado. Yo creo que los responsables deberían de tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, si las conexiones eléctricas son muy antiguas, tienen que tratar de cambiarlas, de repente sobrecalientan, hay corto circuitos, pero tienen que hacerles mantenimiento. Los módulos nuevos que han hecho también se han incendiado", reveló.

En resumen, un voraz incendio tuvo lugar al interior de la Escuela de Suboficiales de Puente Piedra por segunda vez en solo dos semanas.