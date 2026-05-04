Programa Juntos inicia MAÑANA el segundo pago de S/ 200: Consulta AQUÍ si estás en el padrón de beneficiarios

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión (MIDIS) reveló que este martes 5 de mayo iniciará el segundo operativo de pago del año del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres (JUNTOS), en beneficio de 771 318 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema en todo el país.

Es importante señalar que, este subsidio económico bimestral de S/ 200, se otorga a las familias que cumplen con compromisos claves para el desarrollo de sus hijos, como el acceso a servicios de salud preventiva materno-infantil y la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

Incentivo adicional para la primera infancia

La cartera ministerial que preside Lily Vásquez Dávila, también informó que durante el segundo operativo, 90 905 hogares recibirán un incentivo adicional de S/ 100, a través de la modalidad Transferencia Primera Infancia (TPI), destinado a proteger la salud de las gestantes y recién nacidos.

Este beneficio busca prevenir la anemia infantil y se otorga a las familias que garantizan controles prenatales oportunos para las gestantes, seguimiento del crecimiento y desarrollo de niñas y niños, así como sus dosajes de hemoglobina, vacunación y suplementación con hierro y ácido fólico.

Como se recuerda, la TPI es una transferencia económica de S/ 50 para gestantes y madres con niños de menos de 30 días de nacidos, que desde el año 2022 se otorga de manera adicional a la transferencia base que perciben todos los usuarios del programa Juntos.

Vale mencionar, que el cobro del subsidio podrá realizarse en 3 502 puntos de pago a nivel nacional, entre agencias, cajeros automáticos, agentes corresponsales del Banco de la Nación y las Plataformas Itinerantes de Acción Social, gestionadas por el programa PIAS del MIDIS.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Para conocer si formas parte de la lista de beneficiarios del Programa Juntos, debes seguir los siguientes pasos, de forma sencilla y práctica:

Ingresar al sitio web oficial del programa a través del siguiente LINK o utilizar la app "Mi Juntos".

Digita el número de DNI y fecha de nacimiento del titular del hogar.

del titular del hogar. Haz clic en "consultar" y el sistema te mostrará si estás afiliado o no.

También puedes ingresar a este ENLACE.

Requisitos para ser afiliado a Juntos

Sin embargo, debes tener en cuenta que para ser parte de este padrón que recibirá este pago debes cumplir los siguientes requisitos:

Contar con la Clasificación Socioeconómica (CSE) vigente en el padrón del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) .

(CSE) vigente en el padrón del Sistema de Focalización de Hogares . Contar con una gestante o con una niña o niño hasta 30 días de nacido.

El titular del hogar cuenta con DNI azul o electrónico , a excepción de los niños menores de tres meses, quienes podrán contar con Certificado de Nacido Vivo en línea o Código Único de Identificación (CUI).

, a excepción de los niños menores de tres meses, quienes podrán contar con en línea o (CUI). Todos los miembros objetivo (MO) del hogar tienen identificado el nombre del establecimiento de salud y/o institución educativa donde cumplirán su corresponsabilidad en el año en que gestionan su afiliación.

y/o donde cumplirán su corresponsabilidad en el año en que gestionan su afiliación. Aceptación del Acuerdo de Compromiso (firmado o grabado).

De esta manera, el programa Juntos reafirma su compromiso con el cierre de brechas sociales, facilitando el acceso de miles de familias peruanas a nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida.