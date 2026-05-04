Renzo Reggiardo anuncia que no postulará a ningún cargo de elección popular: "No existen garantías de transparencia"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo, ha anunciado que no postulará a ningún cargo de elección popular ante una presunta falta de transparencia de los organismos electorales.

"No postularé a ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales. Tomo esta decisión porque considero que hoy no existen las garantías para participar en un proceso verdaderamente transparente e imparcial", anunció en una conferencia de prensa.

Reggiardo niega vulneración de neutralidad electoral

El burgomaestre de la comuna limeña también volvió a defender las acciones legales contra del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras su negativa de rechazar el desarrollo de unas elecciones complementarias ante las irregularidades presentadas durante los comicios.

Según declaró, sus recursos legales presentados contra la autoridad electoral no vulneran la neutralidad electoral porque no pretenderían favorecer a ningún partido político ni a ningún candidato al sillón presidencial, sino defender un derecho estipulado en la Constitución.

"No he infringido ninguna norma que afecte la neutralidad electoral. No me he referido en ningún momento a ninguna agrupación política, a ningún candidato. No ha habido mes Bajo ningún punto de vista se vulnera esa neutralidad [...] Ahora que algunos lo quieran levantar de ese lado, están en su derecho, esto es un país democrático y hay libertad de expresión", dijo

En ese sentido, Raúl Eduardo Fernández, jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos de la MML, respaldó sus declaraciones, argumentando que un funcionario público no está obligado a mantener silencio ante una "situación de riesgo social". "Se ha cumplido con un deber de función", expresó.

Juntos por el Perú denuncia al alcalde de Lima

Como respuesta a haber presentado su demanda competencial contra el JNE, el alcalde interino de Lima fue denunciado por el partido político Juntos por el Perú (JP), a través de su personero legal, por la presunta vulneración del principio de neutralidad en el marco de las elecciones 2026.

Según la denuncia, Reggiardo ha cometido con este recurso una infracción a la Carta Magna, la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en período electoral, por emitir declaraciones en su condición de alcalde y haciendo uso de recursos del municipio.

La acusación también señala que con su accionar el burgomaestre capitalino respalda públicamente el discurso de fraude electoral que impulsa la candidatura de su antecesor en el cargo, Rafael López Aliaga.

Ante este panorama, el alcalde interino de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, ha anunciado que no postulará a ningún cargo de elección popular por presunta falta de transparencia de los organismos electorales.