PJ ratifica condena contra exalcalde de Piura, Gabriel Madrid, por violencia familiar contra su propia hija

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Quedan pocos meses para que se realice las elecciones municipales y regionales programadas para el domingo 4 de octubre del 2026. En estos comicios, al ciudadanía deberá elegir a las autoridades locales que se encargarán de gobernar los municipios del país y las diferentes regiones en todo el territorio.

Exalcalde de Piura fue sentenciado por el PJ

Y a poco de tiempo de esta nueva jornada electoral, un posible postulante por el gobierno regional de Piura quedó oficialmente fuera de la carrera luego de ser sentenciado por el Poder Judicial por el grave delito de violencia física y psicológica contra su propia hija.

El pasado 30 de abril, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura emitió su decisión final ratificando una primera condena impuesta contra el exburgomaestre, Gabriel Madrid Orúe impuesta en el 2021. Esta sentencia es de dos años de pena privativa de la libertada más el pago de una reparación civil contra la agraviada que es su propia hija.

Sin embargo, esta condena se convertirá en 104 jornadas de servicio comunitario. No obstante, la misma no le permitirá postular en las próximas elecciones regionales y municipales al tratarse de una sentencia firme. Según el expediente, todo ocurrió el 14 de noviembre de 2021, día en que Gabriel Madrid ingresó al cuarto de su hija para agredirla verbal y físicamente.

Exalcalde de Piura fue sentenciado por violencia física y verbal.

El caso se agrava ya que la joven en ese entonces era menor de edad con solo 16 años. Incluso, uno de los elementos que empeoró la situación del exalcalde era que la agraviada intentó suicidarse en dos oportunidades debido al impacto psicológico que ocasionó estos episodios perpetrados por su propio padre. A eso se le suma el testimonio de la joven el cual se dio al interior de la cámara Gesell y los informes psicológicos a los que fue sometida.

Queda fuera de la carrera electoral

Al ser integrante del partido Alianza Para el Progreso, Gabriel Madrid partía como la principal opción para ser candidato a gobernador regional de Piura. Sin embargo, la ley electoral prohíbe postural a cualquier ciudadano que cuente con una sentencie firme como en este caso.

De esta manera, el exacalde de Piura, Gabriel Madrid, quedó fue sentenciado en segunda instancia por el Poder Judicial por agresión física y verbal contra su propia hija en el 2021. El exburgomaestre deberá cumplir 104 jornadas de servicios comunitarios tras la condena impuesta.