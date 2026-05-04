Metropolitano: Viaja DESDE Lima Norte HASTA Villa el Salvador pagando solo S/3.50

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el pasado sábado 2 de mayo, miles de pasajeros del Metropolitano podrán cruzar la ciudad, desde el cono norte hasta Villa El Salvador, pagando una tarifa única de S/ 3.50. Este beneficio se aplica a quienes utilicen las rutas alimentadoras Los Olivos, Puno y Naranjal, permitiéndoles conectar Comas, Independencia y San Martín de Porres con el sur de la capital por el mismo precio.

¿Cómo funciona el cobro?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) detalló el procedimiento técnico para acceder a este beneficio tarifario. Al abordar cualquiera de las tres rutas alimentadoras mencionadas, el usuario pagará inicialmente la tarifa de S/.3.50.

El punto clave ocurre al llegar al terminal Naranjal: al validar nuevamente la tarjeta en los torniquetes de ingreso, el sistema reconocerá el viaje integrado y no realizará ningún cobro adicional.

Además, la entidad precisó que es posible realizar múltiples conexiones entre servicios sin costo alguno (pago de S/.0.00), siempre que los trasbordos se realicen dentro de un margen máximo de dos horas desde que se inició el primer tramo en el bus alimentador.

🚨 𝗔𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻, 𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗲: 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲𝘀 𝗺𝗮𝘀 𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀.



Desde este 2 de mayo, muévete desde Comas, SMP e Independencia hasta Villa El Salvador pagando solo S/3.50 💳🚌 pic.twitter.com/9G3WXPA5e1 — Metropolitano (@Metropolitano_L) May 1, 2026

¿Cómo se aplica la tarifa desde el sur hasta el norte?

Para garantizar que el usuario tenga claridad sobre sus gastos, la ATU recordó la estructura de costos para los diferentes sentidos de viaje y servicios:

Desde el Sur hacia el Norte: Se paga S/.3.20 en la estación troncal y un complemento de S/.0.30 al validar en el alimentador (Total: S/.3.50).

y un complemento de Uso exclusivo de alimentador: Los pasajeros que solo utilicen las rutas Los Olivos, Puno o Naranjal pagarán la tarifa única de S/.3.50.

Es importante recordar que esta medida se aplica con éxito desde hace algunos meses en las rutas Villa el Salvador, Milagros de Jesús, Bertello y Puente Piedra y se irá replicando de manera progresiva en los demás servicios alimentadores

De esta manera, se busca mejorar la experiencia de viaje de las personas que utilizan el servicio de forma integrada, es decir, conectando dos o más servicios. Así, podrán acceder a un servicio más fluido, con menos tiempo de espera para abordar los buses y con menos aglomeración de personas en los paraderos y las unidades.

Con la puesta en marcha de esta tarifa unificada, el Metropolitano no solo alivia el bolsillo de miles de familias de Lima Norte y Sur, sino que consolida un modelo de transporte mucho más eficiente y conectado. Al eliminar el sobrecosto por transbordos y establecer una ventana de dos horas para conexiones gratuitas, la ATU logra que la distancia deje de ser una barrera económica para el ciudadano.