Christian Cueva: Revelan el fuerte calificativo que le dijo a Jordi Espinoza antes de ver la roja ante Universitario

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva volvió a convertirse en noticia en las últimas horas, pero no por una destacada actuación con su club. Esta vez, el talentoso volante se robó los reflectores tras ver la tarjeta roja sobre los primeros minutos del partido entre su equipo Juan Pablo II y Universitario jugado este último domingo en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En primera instancia, el exjugador de la Selección Peruana cometió una fuerte falta contra jugadores rivales por lo que Jordi Espinoza lo amonestó de inmediato. Sin embargo, esta decisión no gustó nada en 'Aladino' quien se acercó hasta el juez, vociferó algunas palabras y luego fue expulsado por este hecho.

Revelan lo dicho por Christian Cueva en el duelo ante la 'U'

Incluso, luego de que viera la tarjeta roja en el arranque del partido, Christian Cueva conversó por unos segundos con uno de los reporteros de L1 Max expresando su malestar por lo que consideraba una injusticia arbitral. Y a solo un día de este bochornoso episodio, se reveló lo que el futbolista le dijo al refería antes que tome tan drástica decisión.

En la última edición del programa 'Fútbol en América', el periodista Richard de la Piedra señaló haber contactado con allegados al juez de aquel partido donde pudo conocer la palabra exacta que le dijo el futbolista.

🔴 TARJETA ROJA PARA CUEVA



El '10' del equipo papal se va expulsado tras una discusión con Jordi Espinoza#JuanPabloII 0-0 #Universitario



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El hombre de prensa dejó en claro que no hubo ningún insulto o improperio por parte del jugador, sino que luego de ver la primera amarilla este se le acercó y le dijo 'mediocre' tras reclamarle por una jugada anterior.

"La información preliminar que tengo, no es oficial hasta que salgan los audios y que salga el informe del árbitro, es que Cueva habría llamado al árbitro con el término mediocre", indicó.

¿Qué dijo Cueva tras la roja en Trujillo?

Como se observó en pleno partido, el exesposo de Pamela López buscó al reportero de la transmisión de la Liga 1 para dar sus descargos por lo que acababa de ocurrir. Según indicó, el referí Espinoza tiene algo en su contra ya que no es la primera vez que sostiene un cruce con él.

"Es vergonzoso. Lo único que le dije fue por qué no me cobra el foul allá. ¿Por qué viene acá y querer ser él protagonista siempre? No es la primera vez con él. Y después nosotros somos los responsables los jugadores de todo. Le dije '¿vas a ser siempre así?' porque siempre cada vez que uno le pide algo, el hombre quiere ser protagonista, quiere hacer lo que él quiere", precisó.

En resumen, se reveló que Christian Cueva habría llamado mediocre al árbitro Jordi Espinoza antes de ser expulsado en el partido entre Juan Pablo II y Universitario.