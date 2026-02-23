Escándalo en Reino Unido: detienen a Peter Mandelson por vínculos con Jeffrey Epstein y pagos secretos

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Policía Metropolitana detuvo al exembajador británico en su vivienda en Camden y registró otra propiedad en Wiltshire.

La crisis política en Reino Unido se profundizó tras la detención de Peter Mandelson, uno de los dirigentes históricos del Partido Laborista. El arresto se produjo luego de que salieran a la luz documentos oficiales de Estados Unidos que revelan pagos del empresario estadounidense Jeffrey Epstein al exministro británico.

Según los archivos publicados por el Department of Justice, Epstein habría realizado tres transferencias a Mandelson entre 2003 y 2004 por un total de 75.000 dólares. La divulgación de estos movimientos financieros intensificó el escrutinio público y político.

La madrugada del 23 de febrero, la Policía Metropolitana de Londres arrestó al exembajador en su domicilio en Camden, al norte de Londres. También se realizaron registros en otra propiedad ubicada en Wiltshire. Mandelson fue trasladado a una comisaría para ser interrogado bajo sospecha de mala conducta en cargo público.

Correos, fotos y sospechas políticas

Las investigaciones no se centran solo en los pagos. Autoridades británicas y estadounidenses revisan correos electrónicos y documentos que muestran una relación cercana entre Mandelson y Epstein. Entre los archivos difundidos figura una fotografía del político en ropa interior junto a una mujer no identificada.

Además, se analiza si el exministro pudo haber compartido información sensible relacionada con el plan de rescate de 500.000 millones de euros que la Eurozona estudiaba en 2010, durante el gobierno de Gordon Brown. Ese posible intercambio de datos financieros es uno de los puntos más delicados del caso.

Mandelson ha negado todas las acusaciones y calificó las versiones como falsas. Sin embargo, la presión política no ha disminuido.

Golpe al gobierno de Starmer

El impacto llegó hasta el actual primer ministro, Keir Starmer. Mandelson había sido nombrado embajador en Washington a finales de 2024, en una decisión respaldada por Starmer. Tras conocerse los nuevos antecedentes, el jefe de gobierno pidió disculpas públicas y aseguró que su administración no contaba con información completa sobre los vínculos con Epstein.

El escándalo provocó una ola de renuncias dentro del Ejecutivo. Entre ellas, la de Morgan McSweeney, jefe de gabinete y responsable del nombramiento, así como otras figuras clave del entorno gubernamental.

La publicación de más de tres millones de documentos vinculados al caso Epstein sigue generando consecuencias. Registros financieros, correos y material gráfico son analizados en coordinación entre autoridades británicas y estadounidenses.

Mientras las investigaciones avanzan, Mandelson permanece bajo custodia y el caso se ha convertido en uno de los mayores desafíos políticos para el gobierno laborista en los últimos años.