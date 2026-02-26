Entrenador y amigos de Lizeth Marzano confirman 'plantón' para exigir justicia por la deportista

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se han cumplido nueve días del atropello de la deportista Lizeth Marzano y su posterior muerte ha calado en el corazón de sus familiares así como amigos. Ahora, estos últimos han anunciado que realizarán un 'plantón' para exigiir justicia por ella.

Confirman 'plantón' por Lizeth Marzano

El pasado 17 de febrero la campeona nacional de buceo perdió la vida cuando se encontraba trotando en plena avenida Camino Real, cerca al ingreso al Golf de San Isidro tars ser víctima de un atropello. Al día de hoy se conoce que el principal implicado es Adrián Villar, quien este jueves ha sido detenido preliminarmente por 72 horas.

En este escenario, el entrenador junto a amigos de la deportista fallecida se han unido para buscar justicia por ella y que su caso no quede impune. El mensaje es claro y directo, exigen que se mida de la misma vara de la ley a absolutamente a todos.

El entrenador de Marzano fue quien tomó la palabra frente a las cámaras de ATV Noticias y expresó que los compañeros al igual que él "se encuentran bastante sentidos". Al respecto, cuestionó que haya transcurrido tantos días desde el deceso de la deportista para que recientemente se comience actuar sobre ello.

"Nos parece que increíble que tras más de una semana recién se pueda sentir que la justicia empieza a tener ciertos movimientos a favor de este caso (...) Si bien hoy en la madrugada hubo una detención y han ido apareciendo pruebas, imágenes de lo que ha ocurrido, pero también la movilización social creo que ha servido de mucho empuje", sostuvo.

Están de acuerdo con la detención de Adrián Villar

Uno de los compañeros de Lizeth Marzano se mostró de acuerdo con la medida de la detención de Adrián Villar debido a que considera que "es parte del proceso" aunque sí lo consideró tarde. "Hay que recordar que hay una familia que está absolutamente destruida en este caso y hay que tenerlo en cuenta", resaltó.

"Todo cabe desde el respeto. Lamentablemente nosotros los runners no tenemos una zona cerrada para correr y creo que aquí justo cabe el respeto de poder convivir y lamentablemente este caso deja una huella no solo a este club donde Lizeth corría sino de manera general", sostuvo otro compañera de Marzano.

Es así como, el entrenador y amigos de Lizeth Marzano han anunciado que realizarán un 'plantón' hoy a las 9 de la noche en el lugar del accidente para exigiir justicia por ella. Ello, tras la detención de Adrián Villar este jueves a la medianoche.