Desalojan a cerca de 7 mil personas de edificio del Poder Judicial de México tras alerta de bomba

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una presunta amenaza de bomba alertó a los trabajadores y personal de la sede de la Ciudad Judicial de la Ciudad de México (CDMX) durante la mañana de este jueves 26 de febrero. El alarmante hecho generó que alrededor de siete mil personas fueran desalojadas del edificio. Se trata de la segunda alarma de explosivo en menos de 24 horas.

Segunda alarma de bomba en CDMX

Ciudad de México viene afrontando dos presuntas amenazas de bombas en menos de 24 horas poniendo en alerta a los ciudadanos mexicanos y evidenciando en nivel de criminalidad e inseguridad en la capital mexicana.

La primera alarma llegó durante la tarde del miércoles 25 de febrero en un edificio del Poder Judicial en la zona de San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón en donde miles de personas fueron desalojadas del lugar nante una presumible alerta de bomba.

El hecho se repitió la mañana de este jueves 26 de febrero cuando una segunda alarma volvió a alertar a los ciudadanos de CDMX. El hecho ocurrió en la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, lugar del cual cerca de siete mil personas fueron evacuadas entre trabajadores administrativos y ciudadanos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que agentes de la policía acudieron a la sede judicial tras recibir una denuncia por la presencia de un supuesto artefacto explosivo. Ante ello, se realizó un recorrido por todas las instalaciones de la sede del PJ con el fin de resguardar la vida de las personas.

Sin heridos ante supuesto atentado

Autoridades realizaron una investigación exhaustiva en el edificio con el fin de determinar la presencia de la bomba. Sin embargo, tras la revisión "no se localizó ningún objeto" desactivando la alarma generada.

Con ello, se coordinó el reingreso de los trabajadores y visitantes del lugar. La Ciudad Judicial suspendió sus actividades durante este jueves y solicitó a los ciudadanos a mantenerse pendientes de la información actualizada.

Según los informes presentados por las autoridades, no se registraron personas heridas ante la alerta de una presunta bomba. Sin embargo, las dos alarmas generadas en CDMX causan preocupación.

El más reciente hecho violento ocurrido en México se dio con la captura de 'El Mencho', uno de los narcotraficantes más buscados relacionado a con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).