Francesca Montenegro impacta tras aclarar si estuvo o no en el carro con Adrián Villar tras el atropello de Lizeth Marzano

Luego de conocerse que el principal implicado del atropello y posterior muerte de Lizeth Marzano es Adrián Villar, se deslizó la posibilidad de que en su vehículo estaba acompañado de su ahora expareja Francesca Montenegro. Ahora, en una reciente entrevista la creadora de contenidos ha decidido acabar con dichos rumores y hablar su verdad.

¿Francesca Montenegro estuvo presente en el atropello a Lizeth Marzano?

La noche del reciente domingo, Francesca concedió una entrevista junto a sus padres Juan Montenegro y Alessandra De Negri para el programa 'Sin Rodeos' en el que brindó mayores detalles de lo sucedido aquel fatídico 17 de febrero en el que su exenamorado provocó el fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano.

Recordemos que, días posteriores al trágico hecho, un reportero de televisión reveló la existencia de videos antes, durante y después de lo sucedido en el que afirmó que Adrián Villar habría estado con un presunto copiloto levantando sus sospechas de que pudo ser Francesca Montenegro, con quien horas antes acudió a cenar.

En el diálogo televisivo, la influencer negó tajantemente que ella se encontraba presente dentro de la camioneta de Villar durante el atropello. "No he estado en el carro, no he presenciado el acto. Yo no he sabido de la situación hasta después de horas", aseguró.

Explica la razón por la que se cortó el cabello

En otro momento de la conversación, Montenegro se pronunció acerca de otro de los temas que generó gran controversia días posteriores al atropello que tiene que ver con el cambio radical de apariencia que se realizó, específicamente tras decidir cortarse el cabello.

Al respecto, fue confrontada por Leiva si es que la razón por la que realizó ello correspondía a un intento de evitar estar involucrada en el caso de Lizeth Marzano o si formaba parte de una estrategia para despistar a las autoridades frente a la posibilidad de que habría estado presente en el auto de Adrián Villar tras el deceso de la deportista.

"Quería desaparecer por la cantidad de odio que recibía yo, mi papá, mi hermano que estaba en otro lado del planeta (Alemania), por algo que no habíamos cometido. Lo primero que le pedimos fue que se entregue y junto a nosotros, que lo estábamos acompañando", explicó.

Es así que, en medio de una entrevista en compañía de sus padres, Francesca Montenegro negó rotundamente haber estado en el auto de Adrián Villar durante el atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano.