Álex Valera protagoniza inesperado momento junto a Hernán Barcos tras el Universitario vs FC Cajamarca

El Universitario de Deportes vs FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 dejó mucho más que un 1-0 en el marcador. La noche en el Estadio Monumental tuvo como escena central el inesperado momento entre Álex Valera y Hernán Barcos, quienes protagonizaron un reencuentro que rápidamente se volvió viral.

Reencuentro de Álex Valera y Hernán Barcos

Universitario de Deportes sacó adelante un partido ajustado y le ganó 1-0 al FC Cajamarca en un Monumental que, como siempre, impone respeto. Fue un duelo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 que tuvo poco brillo; el juego estuvo trabado, con mucha pierna fuerte y pocas llegadas claras al arco.

Pero lo que realmente encendió las redes sociales no fue el gol de Lisandro Alzugaray, sino lo que pasó apenas terminó el partido. Todas las miradas, y los celulares de la tribuna, se quedaron con el encuentro entre Álex Valera y Hernán Barcos en medio de la cancha.

El abrazo final entre Hernán Barcos y Alex Valera. Correspondiendo al fútbol: todo zanjado, todo parte del pasado. pic.twitter.com/xov2SOBIyQ — Jampool Cuadros (@tuleenomas) March 2, 2026

El abrazo entre ambos delanteros fue inmediato, una escena que contrastó por completo con lo ocurrido meses atrás, cuando protagonizaron una recordada gresca en el último clásico de la temporada 2025 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

A pesar de que en su momento quedó claro que no existía ningún tipo de cercanía entre ellos, esta vez las imágenes mostraron todo lo contrario: un saludo caluroso, gestos de complicidad y palabras breves que dejaron en evidencia que el episodio del pasado quedó atrás.

Así arrancaron el partido

Universitario de Deportes: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Ricardo Lagos, José Gallardo, Pablo Míguez, Jefferson Orejuela; Alexis Rodas, Matías Almirón, Brandon Palacios; Arley Rodríguez, Tomás Andrade y Hernán Barcos.

Lo que se viene para ambos equipos

Pensando en la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes deberá visitar a Los Chankas en Andahuaylas, una plaza donde la altura puede resultarles complicada. El duelo será este domingo 8 de marzo a las 15:30 horas.

Por su parte, FC Cajamarca tendrá una dura salida ante Atlético Grau en la ciudad de Piura, el viernes 6 de marzo, también a las 15:30 horas.

Así, mientras Universitario de Deportes celebraba el 1-0 ante FC Cajamarca en el Estadio Monumental, el verdadero cierre de la noche lo firmaron Álex Valera y Hernán Barcos con un abrazo que realmente nadie esperaba.