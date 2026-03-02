Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este lunes 2 de marzo

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cómo abrió la cotización del tipo de cambio del dólar para la compra y venta en Perú, en la mañana de este lunes 2 de marzo, en medio de la situación en Medio Oriente.

¿Cuál es el precio del dólar este 2 de marzo?

En el último fin de semana un suceso internacional ha generado incertidumbre en varios países: Israel y EE. UU. atacaron en conjunto a Irán. Pues bien, esta situación en el Medio Oriente preocupa a inversionistas y ciudadanía a pie por las implicancias geopolíticas y económicas, precisamente en Perú.

Recordemos que la incertidumbre en los mercados financieros puede afectar a economías emergentes, incluyendo la inversión extranjera y la confianza en Latinoamérica. Si el precio del dólar sube podría encarecer las importaciones, por lo cual, antes de realzar alguna operación o transacción con esa moneda extranjera en Perú, lo ideal es conocer primero cuál es su valor actual.

Una entidad que te permite conocer cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para la compra y venta este lunes 2 de marzo, para tomar decisiones financieras más acertadas y evitar pérdidas o afetaciones.

LUNES, 2 DE MARZO ¿Cuál es el precio del DÓLAR HOY? Así cotiza el tipo de cambio en Perú este 28 de febrero Lee también COMPRA VENTA S/ 3.350 S/ 3.361

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado adscrito al MEF no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. En ese marco, recuerda que la compra y venta del dólar el último viernes, 27 de febrero, fue de S/3.353 y de S/3.360.

Tipo de cambio dólar paralelo

Otros datos que debes tener en cuenta son el precio de esa divisa en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú. De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', cotiza de esta manera en la mañana de este lunes:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.345 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿Por qué varía el precio del dólar?

Es de conocimiento público que el precio del dólar se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). ¿Pero por qué? Pues bien, el comportamiento y las fluctuaciones de esa divisa en nuestro país se ve influenciado por distitos factores, entre ellos:

La oferta y la demanda de dólares y soles en el mercado.

de dólares y soles en el mercado. Las políticas económicas de la Reserva Federal ( Fed) y las tasas de interés de EE. UU.

y las tasas de interés de EE. UU. Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales.

internacionales. Las decisiones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y las tasas de interés.

Incertidumbre política local.

La escalada de la guerra en Medio Oriente pone a prueba nuevamente la resiliencia del mercado global. En ese marco es ideal conocer cómo cotiza el tipo de cambio del dólar en Perú, precisamente este lunes 2 de febrero e identificar si es el mejor momento para comprar o vender esa divisa.