Gendarme argentino se reencuentra con su familia tras más de un año detenido en Venezuela

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El gendarme argentino Nahuel Gallo regresó este lunes a su país tras haber estado detenido en Venezuela durante más de un año. Su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se convirtió en un emotivo reencuentro con su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo pequeño, Víctor, a quienes abrazó apenas descendió del vuelo privado que lo trasladó desde Caracas.

Gallo había sido apresado en diciembre del 2024 en el paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a territorio venezolano. Durante la primera parte de su cautiverio, su paradero fue desconocido, hasta que sus familiares confirmaron que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas. Su detención se prolongó por 448 días, generando reclamos diplomáticos y mediáticos en Argentina.

Gestiones para su liberación

La liberación de Gallo se concretó gracias a gestiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezadas por Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, en coordinación con Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol.

El vuelo privado que lo trasladó partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, con escala técnica en Guayaquil antes de llegar a Buenos Aires. En redes sociales, Toviggino compartió imágenes del gendarme durante el viaje, celebrando su regreso con mensajes de orgullo nacional.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura. Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones", compartió la AFA.

🔴🇦🇷La primer reacción de Nahuel Gallo y su familia. Esto es muy emocionante. via @EliTrotta #GeneraciónIndependencia pic.twitter.com/ikOyM0vw61 — Gaston Levar (@GastonLevar) March 2, 2026

Recepción en Argentina

En Ezeiza, además de su familia, estuvieron presentes la senadora y ex ministra Patricia Bullrich y la actual titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quienes acompañaron el recibimiento. Las primeras imágenes difundidas muestran a Gallo emocionado al abrazar a su hijo, tras más de un año de separación.

La detención de Gallo en Venezuela se convirtió en un tema sensible en las relaciones bilaterales. Aunque no se difundieron detalles oficiales sobre las causas de su arresto, su prolongada permanencia en prisión y la falta de información inicial generaron preocupación en Argentina. La gestión de la AFA, más allá de su rol deportivo, fue clave para destrabar la situación y lograr su regreso.

El regreso de Nahuel Gallo marca el cierre de un capítulo de incertidumbre y tensión diplomática. Tras 448 días detenido en Venezuela, el gendarme argentino pudo reencontrarse con su familia en Buenos Aires, en un episodio que combina emotividad personal con gestiones institucionales poco habituales.