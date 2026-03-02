Denisse Miralles asegura que este lunes se reunirá con Fernando Rospigliosi para definir presentación del gabinete

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidente del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que este lunes 2 de marzo se reunirá con el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, para definir cuándo será la presentación del Gabinete ante la representación nacional para exponer la política general de gobierno para solicitar el voto de confianza.

Cuestionamientos en gabinete

En entrevista con Cuarto Poder, la premier negó que el gabinete se formó en función a cuotas de otros partidos políticos y aseguró que es un gabinete que busca trabajar por el país. Explicó que por ello se están concentrando en atender la emergencia que vive el país con el Niño Costero.

Respecto a la formación del gabinete que preside, recordó que es una lista propuesta por Hernando de Soto y aseguró que previo a juramentar como premier revisó que los profesionales propuestos cumplan con los requisitos.

"Yo he hecho mía la propuesta al hacer esa revisión. No tuve que revisar, la he revisado, me entreviste con los que no conocía. (...) Revisé, si hubiera habido alguien con sentencia, obviamente no, y eso fue lo que pasó", explicó.

Asimismo, rechazó tener algún vínculo con Alianza para el Progreso, pues indicó nunca haber tenido una afiliación política. Resaltó que su experiencia profesional es suficiente para haber ejercido como viceministra, ministra y ahora premier.

Respecto a la búsqueda del voto de confianza del cuestionado gabinete, reveló que este lunes tendrá una reunión con Fernando Rospigliosi.

"Vamos a comenzar el día de mañana (hoy). Yo tengo una reunión, va a ser con el presidente del Congreso y tenemos el plan de ir convocando paulatinamente a todas la bancadas, a todos los líderes. Yo confío en que va a haber un voto de confianza. Yo valoro que primero nos escuchen, vean cuál es, no solo el plan que tenemos, sino las acciones inmediatas que estamos tomando", indicó.

Premier confía en que Congreso dará voto de confianza al gabinete

De cara a solicitar el voto de confianza del Congreso a menos de un mes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se mostró confiada y convencida de que su gabinete logrará la aprobación del plan del Ejecutivo.

"Las iniciaremos con el presidente del Congreso y después con las fuerzas políticas. Confío en que los congresistas van a poner por delante el interés de todos los peruanos y no van a condicionar su apoyo", indicó.

La exministra de Economía manifestó que está "segura de que los voy a convencer" con el plan que se está elaborando, el cual indica que está a favor de garantizar la estabilidad necesaria para unas elecciones transparentes.

Es en esa línea, que anunció que este lunes 2 de marzo se reunirá con el presidente del Congreso para hablar sobre la presentación del gabinete y pedido del voto de confianza.