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Una lección que permanece

A 19 años del terremoto de Pisco: ¿Qué debemos hacer para estar preparados ante un gran sismo como el de 2007?

Este 15 de agosto se cumplen 19 años del terremoto que devastó Pisco, Ica, Chincha y otras localidades del sur del país. El movimiento, registrado a las 6:41 p. m. de 2007, dejó 596 fallecidos y más de 655 mil personas afectadas

Terremoto 2007
Terremoto 2007 Composición Exitosa

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/08/2026

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El 15 de agosto de 2007, un terremoto de gran magnitud sacudió el sur del Perú y dejó una de las emergencias más graves registradas en las últimas décadas. El movimiento ocurrió a las 6:41 p. m. y tuvo su epicentro en el mar, frente a Pisco, en la región Ica. 

Según información oficial recopilada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el sismo afectó a cinco departamentos, 22 provincias y 50 distritos.

A 19 años de aquella tragedia, la fecha no solo sirve para recordar a las víctimas, sino también para preguntarse cuánto se ha avanzado en prevención. En un país expuesto permanentemente a movimientos telúricos, conocer cómo actuar antes, durante y después de un sismo puede marcar una diferencia cuando ocurra una emergencia.

El terremoto tuvo una duración aproximada de 210 segundos, una característica que incrementó sus efectos sobre las zonas afectadas. Las ciudades de Pisco, Ica, Chincha y Cañete estuvieron entre las más golpeadas, mientras que también se registraron daños en localidades de Huancavelica, Ayacucho y Junín.

¿Qué dejó el terremoto de 2007?

Los registros de Indeci muestran la dimensión de la emergencia. El desastre dejó 655 674 personas damnificadas y afectadas, además de 596 fallecidos y 1 268 heridos. Ica concentró la mayor cantidad de personas afectadas, con más de 521 mil damnificados y afectados registrados en la región.

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Pisco fue una de las localidades más golpeadas. El movimiento también produjo efectos secundarios, entre ellos deslizamientos, derrumbes y fenómenos de licuación de suelos que afectaron vías de comunicación. 

Además, se registró un tsunami de carácter regional después del terremoto, con una altura de ola que pudo alcanzar los 10 metros en la localidad de Lagunillas.

La magnitud de los daños obligó a desplegar una importante operación de atención y ayuda humanitaria. Indeci señala que se movilizaron alrededor de 15 mil toneladas de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas, con participación de autoridades, población, empresas y organismos internacionales.

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¿Cómo prepararse para un próximo sismo?

La principal enseñanza de una emergencia de esta magnitud es que la preparación no puede comenzar cuando ocurre el movimiento. Indeci recomienda que las familias cuenten con un Plan Familiar de Emergencias, conozcan las zonas seguras dentro y fuera de sus viviendas y tengan preparada una mochila de emergencia.

También es importante identificar las rutas de evacuación y establecer un punto de encuentro familiar. Estos acuerdos deben ser conocidos por todos los integrantes del hogar, incluidos niños y adultos mayores.

Durante un sismo, la prioridad es mantener la calma y ubicarse en una zona segura. Una vez que el movimiento haya terminado, se debe evacuar utilizando las rutas previamente identificadas y dirigirse hacia los espacios de seguridad establecidos.

Si la vivienda se encuentra cerca del litoral, además, es fundamental considerar el riesgo de tsunami después de un sismo fuerte. En esos casos, la población debe conocer las rutas que conducen hacia zonas altas y alejadas de la costa.

A 19 años del terremoto de Pisco, la tragedia continúa siendo una referencia para entender el impacto que puede tener un gran sismo en el Perú. Recordar sus consecuencias debe servir también para reforzar la prevención. Tener un plan familiar, preparar una mochila de emergencia, identificar zonas seguras y participar en simulacros son acciones sencillas que pueden ayudar a reducir los riesgos cuando llegue el próximo movimiento.

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