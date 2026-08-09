Fiscalización de motos eléctricas: Ministro del Interior anuncia medidas para estos vehículos durante operativo

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, César Astudillo, supervisó este fin de semana el despliegue policial en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, como parte de un plan de control territorial contra la delincuencia.

En ese contexto, anunció que la Policía Nacional intensificará la fiscalización de las motos eléctricas, un medio de transporte que se ha multiplicado en las calles limeñas y que, según las autoridades, está vinculado en algunos casos a actividades ilícitas.

El anuncio en Gamarra

Astudillo destacó que la presencia permanente de efectivos policiales busca garantizar seguridad para comerciantes y vecinos, además de reforzar la lucha contra la extorsión y otros delitos.

Junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, verificó operativos de control territorial y adelantó que se pondrá énfasis en el registro y fiscalización de motos eléctricas, que circulan sin cumplir las normas de tránsito y representan un riesgo para la seguridad ciudadana.

La situación actual de las motos eléctricas

Desde el 2 de agosto de 2026, la Policía Nacional aplica sanciones a conductores de motos eléctricas que incumplen el Reglamento Nacional de Tránsito. Las multas vigentes incluyen:

S/ 550 por circular en ciclovías.

por circular en ciclovías. S/ 2,750 por conducir sin licencia B-IIa.

por conducir sin licencia B-IIa. S/ 660 por circular sin SOAT vigente.

por circular sin SOAT vigente. S/ 660 por no portar placa de rodaje.

En una sola intervención, las sanciones pueden acumularse y superar los S/ 2,700, lo que evidencia la severidad de la fiscalización hacia este tipo de vehículos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recuerda que las motos eléctricas deben contar con placa única nacional de rodaje, SOAT vigente, tarjeta de Identificación Vehicular, licencia de conducir categoría B-IIa, casco protector y certificado de inspección técnica vehicular en el caso de motos de categoría L3 y trimotos L5.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Desde el distrito de Miraflores, usuarios alertan que policías no fiscalizan la prohibición de motos eléctricas en ciclovías pese a las multas.



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Norma pendiente

El MTC anunció que próximamente se publicará una disposición para ampliar el plazo de trámite de documentación requerida, debido a que muchos propietarios recibieron información errónea al adquirir sus vehículos y aún no han podido formalizarlos. Esta medida busca dar un margen razonable para que los conductores cumplan con los requisitos sin ser sancionados de inmediato.

El anuncio del Mininnter se enmarca en el esfuerzo por recuperar espacios públicos y combatir la delincuencia en zonas críticas como Gamarra. La aplicación de multas desde agosto refleja la intención del Estado de ordenar el uso de estos vehículos, que han crecido rápidamente en las ciudades.

Sin embargo, la falta de claridad inicial en la normativa ha generado dificultades para los propietarios, lo que obliga al MTC a ampliar plazos y facilitar la formalización. La combinación de control territorial y regulación vehicular busca enviar un mensaje claro: la seguridad ciudadana y el respeto a las normas son prioridades ineludibles.