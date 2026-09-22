Francis Allison plantea cerrar mercados negros y expulsar a indocumentados para frenar la delincuencia

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El candidato a la alcaldía de Lima por el partido Avanza País, Francis Allison Oyague, presentó de manera detallada su plan de seguridad ciudadana enfocado en erradicar la delincuencia común y neutralizar las estructuras del crimen organizado en la capital.

Erradicación de receptación y despliegue operativo en zonas críticas

La estrategia del aspirante metropolitano frente a los delitos patrimoniales apunta a clausurar los comercios donde se comercializan objetos de procedencia ilícita, aplicando un modelo operativo previamente implementado a escala distrital.

Asimismo, la propuesta técnica contempla el mejoramiento de la infraestructura urbana en los puntos con mayores índices de peligrosidad, combinando iluminación de tecnología LED con sistemas de videovigilancia interconectados para disuadir la comisión de actos delictivos en las vías públicas.

Para complementar el monitoreo permanente en las arterias principales de la ciudad, el candidato destacó que la creación de un serenazgo con financiamiento metropolitano permitirá incrementar la cantidad de efectivos en las calles.

Este cuerpo especializado trabajará en directa coordinación con la Policía Nacional para intervenir de forma inmediata ante cualquier emergencia, garantizando un despliegue constante en las zonas con mayor afluencia de ciudadanos.

Inteligencia contra el crimen organizado y medidas sobre control migratorio

Respecto al abordaje de las grandes mafias y bandas delictivas que operan en la capital, la propuesta legislativa y ejecutiva del postulante prevé destinar recursos presupuestales significativos al fortalecimiento de las unidades policiales de investigación criminal e inteligencia.

De igual forma, el plan contempla la activación de incentivos económicos dirigidos a la ciudadanía para obtener datos certeros que permitan la desarticulación de las cúpulas criminales que operan en los diversos sectores de la ciudad.

"Para el crimen organizado propongo a partir de enero crear el plan de recompensa, pagaremos S/25 mil a quien nos de la información la información que nos permita identificar y capturar a los cabecillas de la organización que lo mandaron a jalar el gatillo esto vendrá acompañado de millones que vamos a invertir en la policia de inteligencia, investigación criminal y criminalística", señaló.

En esa línea, el aspirante de Avanza País explicó el alcance de las medidas de recompensa y las coordinaciones interinstitucionales para abordar la problemática de la criminalidad organizada y el control de extranjeros en situación irregular.

"Asimismo, vamos a firmar un convenio con Migraciones para que el Municipio de Lima paguen los pasajes de aquellos extranjeros que no han venido al Perú a trabajar, a ellos los abrazamos y los protegemos, pero aquellos que han venido a delinquir a violar nuestras normas (...) será el Municipio quien pagara los pasajes para expulsar a esta lacra que ha venido hacer tanto daño al Perú", indicó.

El candidato enfatizó que el presupuesto municipal debe invertirse prioritariamente en herramientas operativas que faciliten la labor de las fuerzas del orden y en mecanismos de expulsión inmediata para quienes infrinjan el ordenamiento legal. En ese sentido, Francis Allison reafirmó su compromiso de asumir con firmeza la conducción de la seguridad en la capital mediante la ejecución de medidas drásticas y recursos económicos directos.