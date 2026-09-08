Christian Cueva estalla contra el VAR y el arbitraje tras derrota de Sport Boys: "No le podemos decir nada"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva terminó muy molesto después de la derrota de Sport Boys por 2-1 ante Sport Huancayo, en un partido que quedó marcado por las polémicas arbitrales. El volante chalaco cuestionó varias decisiones tomadas durante el encuentro y pidió a los medios de comunicación analizar las jugadas que, desde su perspectiva, terminaron perjudicando el conjunto rosado.

Cuestionamientos al criterio arbitral y el desempeño del VAR

La principal controversia del compromiso aconteció a los 84 minutos, cuando el árbitro Daniel Ureta sancionó una pena máxima a favor del cuadro local tras una falta de Carlos Zambrano sobre Daniel Porozo. Javier Sanguinetti transformó el cobro en gol para sellar el resultado definitivo, decisión que fue respaldada por la CONAR tras la difusión de los audios de la cabina de revisión.

"Ustedes ven todo, y sería bueno que lo expresen. Nosotros estamos siempre condicionados a que el árbitro tenga la razón y no le podemos decir nada", manifestó el volante ante la prensa.

Asimismo, el jugador rosado enfatizó que las imprecisiones no se limitaron a la jugada del penal, señalando acciones previas donde consideró que no se midió con la misma vara. "Hay jugadas donde hay más golpes, hay choques mucho más fuertes y no las cobra. Olvídate del penal, la de Urruti hay mano antes. ¿Fue un partido que nos metieron la mano?", cuestionó el futbolista.

Impacto en el plantel e inquietud por el nivel competitivo

El malestar del equipo porteño también se vio acentuado por el despliegue logístico y el acompañamiento de su hinchada en una plaza compleja como Huancayo. El volante reconoció el dolor que genera regresar con las manos vacías tras un esfuerzo colectivo considerable, aclarando que sus palabras no buscan restarle méritos al rival de turno.

"El hincha del Boys hace un esfuerzo y viaja con el equipo, pero esto sinceramente nos perjudica. Yo no le quito mérito a Sport Huancayo, pero duele porque hacemos un viaje largo para disputar un partido difícil y no podemos dejar que siga pasando lo mismo", sostuvo el mediocampista al término de la jornada.

✅ Declaraciones de Christian Cueva luego del encuentro contra Sport Huancayo



"Lo más importante es que nos metieron la mano, mucha molestia, espero que no quede aquí, que se haga algo" #HablemosDeMax



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Finalmente, el referente del cuadro rosado advirtió que la disparidad en los criterios de juzgamiento termina afectando el rendimiento general de los clubes peruanos cuando compiten fuera del país. "Espero que esto no quede aquí y se haga algo, porque nos perjudica a nivel internacional. Vas a jugar afuera y nos damos cuenta del error en ver una jugada", concluyó.

En ese sentido, Christian Cueva alzará la voz junto a la directiva de Sport Boys para exigir una revisión formal sobre el desempeño de las ternas arbitrales y la aplicación de la tecnología en la Liga 1, buscando evitar que los fallos polémicos sigan perjudicando el desarrollo del campeonato local y el nivel de los clubes nacionales.