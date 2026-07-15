Fuerte fenómeno climatológico se registrará en la costa desde el 16 de julio: Esto dice el Senamhi

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, el incremento de la velocidad del viento en toda la costa del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 280, este acontecimiento se registrará desde la 8:00 a. m. del jueves 16 hasta las 11:59 p. m. del sábado 18 de julio en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Moquegua, con posibilidad de extensión hasta el miércoles 22.

Este fenómeno de moderada intensidad que se registrará en la costa podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se prevé cobertura nubosa con niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Según el nuevo pronóstico, el Senamhi estima vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, central y valores próximos a los 40 km/h en la costa de Ica.

"Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo", advierte en su aviso.

💨📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 16 al 18 de julio, se prevé el incremento de la velocidad del viento a lo largo de la costa.



✅Este evento favorecerá el levantamiento de polvo y arena, principalmente en el departamento de Ica.



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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades.sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.