Callao: Joven es atacado a balazos tres días después de salir de prisión

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento intento de homicidio ha conmocionado a los vecinos del distrito de La Perla, en el Callao. Rivaldo Espinoza Goicochea, un joven de 25 años, fue el blanco de un feroz ataque en la puerta de su hogar, apenas 72 horas después de haber recuperado su libertad tras abandonar el centro penitenciario Sarita Colonia.

Lo que se sabe del crimen

Según las primeras indagaciones de la Policía Nacional, el ataque ocurrió en la cuadra 3 del jirón Huáscar. Espinoza Goicochea se encontraba en el exterior de su vivienda cuando fue interceptado por sicarios armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Fue ahí que la víctima recibió múltiples disparos y de momento permanece con pronóstico reservado. Las autoridades hallaron 11 casquillos de bala en la escena y sospechan que el móvil respondería a un presunto ajuste de cuentas.

Los residentes de la zona relataron a los efectivos haber escuchado una ráfaga de disparos seguida de inmediato por el fuerte ruido del motor del vehículo menor, en el cual los sicarios escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido.

Residentes de la zona relataron a los efectivos haber escuchado una ráfaga de disparos. (Difusión)

Investigaciones en curso

Luego del ataque, familiares y residentes de la zona acudieron en auxilio de la víctima y la trasladaron de inmediato al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Los especialistas que lo atendieron determinaron que presenta un trauma abdominal torácico.

Debido a la severidad de sus heridas, el joven continúa hospitalizado en el área de Trauma Shock, donde permanecerá bajo vigilancia médica y con pronóstico reservado. Las evidencias serán claves para identificar el arma utilizada y contribuir con la ubicación de los responsables del ataque.

El caso quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, quienes trabajan para determinar el motivo del ataque y ubicar a los responsables. Por el reciente paso de la víctima por prisión, la Policía no descarta un posible ajuste de cuentas.

La zona permanece bajo vigilancia policial mientras avanzan las diligencias para determinar la secuencia exacta de los hechos. Los investigadores también analizan los indicios encontrados en el lugar del ataque, con el objetivo de establecer la participación de los involucrados y conocer cómo se habría planificado el atentado.

Mientras tanto, las autoridades continuarán recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad cercanas que permitan reconstruir la ruta de escape de los sicarios. La Policía espera que estas diligencias ayuden a identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de este ataque.