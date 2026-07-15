El calor no se va: Lima y Callao suman 70 noches consecutivas con temperaturas elevadas

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus cuentas oficiales, el Senamhi publicó que Lima y Callao mantiene una racha de 70 días consecutivos de temperaturas elevadas desde el 6 de mayo.

El calor se mantiene desde hace 70 días

Según lo difundido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima y Callao acumulan 70 noches consecutivas con registros superiores a los normales para la temporada de invierno, una situación asociada a las condiciones cálidas del mar provocadas por El Niño costero.

Estación Aeropuerto Jorge Chávez (Callao) : Mantiene una racha ininterrumpida desde el 6 de mayo. A partir del 28 de junio, ha reportado exclusivamente noches «extremadamente cálidas», con temperaturas de entre 20 °C y 21.6 °C, frente al promedio histórico de 16 °C esperado para julio.

Mantiene una racha ininterrumpida A partir del 28 de junio, ha reportado exclusivamente noches «extremadamente cálidas», con temperaturas de entre 20 °C y 21.6 °C, frente al promedio histórico de 16 °C esperado para julio. Estación Jesús María (Lima Centro): Reune 64 noches cálidas consecutivas, reportando lecturas de entre 18 °C y 20.6 °C, por encima de su valor de referencia habitual de 15.4 °C.

Reune 64 noches cálidas consecutivas, reportando lecturas de entre 18 °C y 20.6 °C, por encima de su valor de referencia habitual de 15.4 °C. Estación La Molina (Lima Este): Registra valores de entre 16.4 °C y 19.2 °C en horario nocturno, superando con creces la media habitual de invierno estimada en 14 °C para esta parte de la capital.

#Clima #Senamhi #Minam En Lima y Callao, las temperaturas nocturnas se han mantenido elevadas durante 70 noches consecutivas.



El 14 de julio, las estaciones registraron valores de hasta 21.6 °C en el Callao, 18.2 °C en Jesús María y 16.4 °C en La Molina. pic.twitter.com/QuW8tmLtAv — Senamhi (@Senamhiperu) July 14, 2026

Como parte del reporte, el Senamhi explicó que estos valores reflejan un comportamiento inusual para esta época del año, cuando normalmente las madrugadas son mucho más frías debido a la estación de invierno que comenzó el pasado 21 de junio.

En el caso específico del Callao, la temperatura registrada supera en 5.6 °C el promedio habitual para la temporada, lo que evidencia la magnitud de la anomalía térmica.

Impacto del fenómeno de El Niño Costero

Dicho incremento sostenido de las temperaturas nocturnas está directamente relacionado con las condiciones cálidas de la superficie del mar frente a la costa peruana, generadas por el actual episodio de El Niño Costero. Un fenómeno que favorece que el aire retenga más calor durante la noche, impidiendo que las temperaturas desciendan.

La persistencia de noches cálidas contrasta con la percepción de frío durante las primeras horas del día, ya que la alta humedad, la nubosidad y los vientos característicos de la estación continúan presentes en la capital. Sin embargo, las temperaturas mínimas siguen ubicándose por encima de sus valores climatológicos normales.

Finalmente, la entidad recordó que este comportamiento de 70 días consecutivos de calor responde a un contexto climático y reiteró que continuará difundiendo reportes actualizados sobre la evolución de las temperaturas en Lima, Callao y otras regiones del país, mientras persistan las condiciones asociadas al calentamiento anómalo del mar.