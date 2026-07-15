Julio Velarde es condecorado con el Grado de Gran Cruz por parte de Renzo Reggiardo y Keiko Fujimori

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, recibió este miércoles 15 de julio la Medalla de Orden al Mérito en Grado de Cruz por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por su trayectoria en el servicio público y liderazgo en la institución.

En acto ceremonial estuvieron presentes el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi, quien al mediodía recibió su credencial por parte del Jurado Nacional de Elecciones que la reconoce como mandataria del Perú, a partir del 28 de julio.

Mandataria electa destaca labor de Julio Velarde con la estabilidad en la economía

Como se recuerda, Julio Velarde cumplirá 20 años al mando del Banco Central en noviembre próximo. Su llegada al cargo fue durante el segundo gobierno del entonces presidente Alan García Pérez, permaneciendo en el puesto durante las gestiones de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora último con José María Balcázar.

Durante la ceremonia a cargo de la MML, Keiko Fujimori destacó la labor de Velarde Flores, agradeciéndole su profesionalismo, recordando que estará al mando del directorio por cinco años más.

"Esta decisión de seguir sirviendo al Perú es una muestra de responsabilidad que los peruanos valoramos y recibimos con suma confianza y optimismo. Gracias Don Julio Velarde por el aporte, por este gran aporte a nuestro país", mencionó.

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo y la presidenta electa Keiko Fujimori, entregaron al presidente del BCR, Julio Velarde, la orden al mérito en el grado de Gran Cruz. Esta es la primera actividad de Fujimori Higuchi tras recibir sus credenciales por... pic.twitter.com/sEHmqWDuk8 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 15, 2026

Cabe señalar que, los reconocimientos que destacan su liderazgo en la estabilidad de la economía del país comenzaron en marzo último, cuando el presidente Balcázar condecoró con la orden 'El Sol del Perú', en grado de Gran Cruz, al máximo líder del BCRP.

Desde ese entonces, ha recibido diversos homenajes por su destacada labor, siendo la última otorgada a inicios de julio por la Universidad Andina del Cusco, con el grado de doctor honoris causa.

Permanecerá al mando del Banco Central por un período más

El pasado 06 de julio, Julio Velarde aceptó el pedido de la presidenta Keiko Fujimori, a fin de que continúa al mando del Banco Central por un período mas; es decir, por cinco años.

Es importante señalar que, en el marco del artículo 86 de la Constitución, el BCRP está conformado por un directorio conformado por siete miembros, de los cuales el Poder Ejecutivo de turno designa a cuatro integrantes, incluido a su presidente, y los otros tres miembros son elegidos por el Congreso de la República.

"Me siento honrado por el pedido que me han hecho. Sí acepto con el mayor gusto y pienso dedicarme lo máximo posible a cumplir con la tarea que me está encargando", sostuvo en conferencia tras aceptar el ofrecimiento.

A vísperas de tomar el cargo, Keiko Fujimori nuevamente le expresó un sentido homenaje a Julio Velarde, con quien trabajará de la mano para fortalecer la moneda nacional.