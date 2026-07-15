Bus alimentador del Metropolitano pierde el control y termina empotrado en paradero de Comas

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana, un bus alimentador del Metropolitano protagonizó un accidente en la Av. Túpac Amaru, en el distrito de Comas. La unidad, que cubría la ruta Milagros de Jseús, terminó empotrada contra un paradero tras ser impactada por una unidad particular que circulaba en la vía.

Detalles del accidente

Este incidente ocurrió alrededor de las 08:42 a.m., causando una fuerte impresión entre los testigos. Según la Autoridad de Trasporte Urbano (ATU), el hecho se originó debido a la imprudencia de un vehículo particular que chocó contra el bus alimentador, provocando que el conductor perdiera el control total.

CONDUCTOR QUEDA ATRAPADO TRAS CHOCAR CONTRA REJA DE SEGURIDAD



Un bus alimentador del Metropolitano terminó empotrado contra las barandas peatonales, en el distrito de Comas, Lima. El conductor terminó atrapado en la cabina contra el timón.#noticias #lima #noticiaslima pic.twitter.com/ar6JFeYNP9 — Yazmín Araujo Noticias (@YANoticiasPE) July 15, 2026

"Inmediatamente la ATU activó su protocolo de atención, garantizando la atención médica de un usuario y el conductor, quienes resultaron con afectaciones leves por este incidente, que se habría originado por la imprudencia de un vehículo particular que chocó contra el bus", publicó la entidad.

El impacto afectó la estructura del paradero, generando momentos de gran preocupación para los ciudadanos. La ATU reportó que el bus alimentador sufrió daños materiales tras este evento, obligando a las autoridades a tomar el control inmediato de la situación para proteger a los pasajeros.

🚨💥 𝗕𝘂𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻𝗼 choca contra rejas de paradero en Comas causando alarma vecinal 😱 Noticia Completa: https://t.co/FJ16l4rh9L

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La intervención médica fue rápida, permitiendo trasladar a los afectados para recibir los cuidados necesarios. Las autoridades destacaron que, gracias a la coordinación inmediata, fue posible mitigar mayores riesgos para el resto de los transeúntes que se encontraban cerca del punto de colisión.

Restablecimiento del servicio urbano

La circulación de los buses de la ruta troncal se encuentra operando con absoluta normalidad tras el suceso. Las autoridades han confirmado que no existen heridos de gravedad, manteniendo un monitoreo constante sobre la situación en la recurrida avenida de Comas para evitar nuevos inconvenientes.

🚨#ATUInforma | Esta mañana se registró el despiste de un bus de placa A4C-774 de la ruta alimentadora Milagros de Jesús en la av. Túpac Amaru, en el distrito de Comas. pic.twitter.com/kpHrIZeWSQ — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) July 15, 2026

Tras el choque, el personal de Soporte y Mantenimiento del Metropolitano se desplazó al paradero Banco para ejecutar las labores de limpieza. Estos trabajos son esenciales para remover los restos del despiste y asegurar que el tránsito en la zona sea fluido y totalmente seguro.

La rápida intervención de las entidades permitió que los usuarios continúen con sus actividades diarias sin mayores retrasos. Este accidente en Comas resalta la importancia de la prudencia vial, logrando restablecer pronto la operatividad del bus alimentador y el servicio de transporte público.

Las labores de limpieza en el mencionado paradero se dieron de manera satisfactoria, despejando la vía para los miles de ciudadanos que utilizan este medio. La ATU mantiene las investigaciones para deslindar las responsabilidades del conductor que provocó este accidente.