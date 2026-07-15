Prevención ante El Niño antes de elecciones de octubre serán claves para el gobierno, según analista

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El analista político Enrique Valderrama, sostuvo que el Gobierno entrante encabezado por Keiko Fujimori Higuchi tendrá un reto desde el primer día de entrar en funciones y es la coordinación que deberá realizar con los autoridades regionales y municipales, en el contexto del próximo Fenómeno El Niño y las elecciones que se llevará a cabo en tres meses.

Como se recuerda, los comicios que llevarán a las urnas a más de 26 millones de peruanos para elegir a más de 13 000 autoridades de todo el país se llevará a cabo el próximo domingo 04 de octubre.

Diálogo para enfrentar la emergencia climático

En entrevista brindada este miércoles 15 de julio al programa "Informamos y Opinamos", el también excandidato presidencial por el Partido Aprista sostuvo que el diálogo será clave para mitigar los eventuales efectos que tendría el fenómeno climático entre finales del 2026 e inicios del 2027.

Habiéndose reunido con la presidenta electa el pasado el 06 de julio, el aprista recordó que el desafío que afrontará el país no solo deberá ser atendido por los trabajo de prevención que serán encargados a las Fuerzas Armadas, deberán respaldados por las articulaciones del Ejecutivo con las autoridades subnacionales, principalmente del norte del país.

"Lo que ocurra el 04 de octubre, cuya gestión comienza el 01 de enero, va a ser particularmente relevante desde el punto de vista político, pero antes de llegar a eso, estos que ya se van, van a tener una misión importante y fundamental de la cual no se está hablando lo suficiente y que: lo que hagan de positivo o negativo sobre el tema del impacto del Fenómeno El Niño, lamentablemente lo van a hacer estos que están ahorita", advirtió.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el analista político Enrique Valderrama, remarcó la importancia que tendrá el trabajo del próximo gobierno en prevención ante el fenómeno de El Niño. Sostuvo que en los tres meses antes de las Elecciones Regionales y... pic.twitter.com/Mi6tnhbMdf — Exitosa Noticias (@exitosape) July 16, 2026

Gobierno evalúa declarar emergencia nacional por el FEN

Sobre los efectos al que estaría el Perú por el Fenómeno El Niño, el presidente José María Balcázar indicó que antes que culmine su administración podría declarar en emergencia nacional al país por este próximo suceso climatológico.

"Lo que estoy pensando es declarar de emergencia nacional el fenómeno del Niño a los objetos de que los organismos internacionales como las Naciones Unidas nos puedan apoyar en diversos programas para estos efectos", manifestó el 11 de julio último.

De acuerdo con el último informe de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), El Niño Costero se extendería hasta el verano del 2027. En ese sentido, proyecta con mayor probabilidad, una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre del 2026. De igual manera, para el período diciembre - marzo, el evento presentaría una magnitud fuerte o moderada.

Finalmente, recomendó que se adopten las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y el probable desarrollo de El Niño (Pacífico central) para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027).