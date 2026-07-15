Lionel Messi tras eliminar a Inglaterra: "Duela a quien le duela, somos los mejores hace cuatro años"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi volvió a ser protagonista después de una nueva noche histórica para la selección argentina. Tras la victoria frente a Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026.

Messi destacó la importancia de vencer a Inglaterra

"La Pulga" destacó el esfuerzo del equipo, la unión del grupo y el gran momento que atraviesa la Albiceleste. Además, resaltó el camino recorrido durante todo el torneo y aseguró que, por lo demostrado dentro del campo, son los mejores sin ninguna discusión.

"Es una locura lo que consiguió este grupo, otra final, venimos ser campeones del mundo, somos los mejores del mundo en estos cuatro años, duela a quien le duela y digan lo que digan. Esto demuestra que lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada", agregó

😉ACOMODALOS, CAPITAN! Lionel Messi y un mensajito para los habladores: "Fuimos los mejores durante los últimos cuatro años, DUELA A QUIEN LE DUELA, DIGAN LO QUE DIGAN" pic.twitter.com/pjkcOXsGMf — ELNINE (@ElNineES) July 16, 2026

Luego del triunfo, Messi reconoció que el partido tuvo un significado especial por todo lo que representaba para los argentinos, además, remarcó que la eliminación de Inglaterra no fue una victoria más.

"Es increíble todo lo que vivimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar en el himno y esa situación especial el grupo lo sintió...No era una victoria más. Todo argentino la quería", afirmó

Siempre confió en el grupo

El capitán también explicó que confiaba en las posibilidades del equipo antes del inicio del Mundial 2026 ya que veía a sus compañeros que siempre se esforzaban y mantenían la misma mentalidad ganadora como pasó en el Mundial 2022.

"Sinceramente antes de empezar el mundial confiaba en el grupo y pensaba que íbamos a estar entre los mejores cuatro. Este grupo no me sorprende a mí", sostuvo.

Además, "el número 10" hizo hincapié en la fortaleza mental de la Selección Argentina y en la capacidad de los jugadores para responder ante las dificultades físicas del torneo.

"Si bien la gente tenía dudas por cómo llegaban algunos jugadores al límite, siempre este grupo se contagia con el otro y saca de donde no tiene para dar más", explicó.

Mensaje final para los argentinos

Antes de cerrar su análisis, Messi dejó un mensaje para todos los hinchas argentinos que acompañaron al equipo en este Mundial, además ya palpita el partido de la final que será contra España.

"Disfruten de este momento como lo disfrutamos nosotros. Será lo que Dios quiera ante España, pero lo que si prometemos es que nos esforzaremos al máximo", concluyó

Con la clasificación a una nueva final, la Selección Argentina buscará seguir haciendo historia y coronar una etapa marcada por títulos, protagonismo internacional y el liderazgo indiscutido de Lionel Messi.