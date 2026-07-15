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Continúan labores de rescate

Venezuela: Doble terremoto deja hasta el momento 4 829 muertos y más de 16 000 heridos

Mediante sus plataformas oficiales, el presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, compartió un nuevo balance sobre el saldo que viene dejando los terremotos que azotaron su país, el pasado 24 de junio.

Cifra de víctimas mortales continúa en aumento en Venezuela.
Cifra de víctimas mortales continúa en aumento en Venezuela. Getty Images

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/07/2026

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El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó este miércoles 15 de julio, un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país el pasado 24 de junio.

A consecuencia los movimientos sísmicos, diversos líderes mundiales y presidentes de la región continúan expresando su total apoyo al Gobierno venezolano para intensificar las labores de rescate y entregar ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

A través de su cuenta de "X", Jorge Rodríguez reveló que la cifra de fallecidos asciende a 4 829; asimismo, se reportan 16 740 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida. Del mismo modo, el reporte señala que 128 324 familias han recibido asistencia, mientras que 17 907 personas han quedado sin vivienda, a consecuencia del doble terremoto

El comunicado también menciona, que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 1 284 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Con referente a las labores de rescate, 2 408 rescatistas de diferentes partes del mundo, 30 989 efectivos locales y 31 315 voluntarios, están asumiendo esta misión para hallar la mayor cantidad supervivientes entre los escombros

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Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 106 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

Asamblea Nacional apuesta por una nueva hoja de ruta desde agosto

A través de un comunicado oficial, la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que desde el 01 de agosto dará inicio a una agenda de trabajo conjunta concebida como una hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional del país.

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En ese sentido, hace mención que la emergencia provocada por los terremotos destacó la importancia de actuar "con unidad, responsabilidad y visión de futuro". Bajo esta consideración, destacaron el apoyo brindado por Estados Unidos y la ayuda humanitaria enviada desde todas partes del mundo.

"Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos por su firme respaldo al pueblo venezolano, tanto en la respuesta inmediata a la emergencia humanitaria como en su acompañamiento a los esfuerzos orientados a la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Venezuela", señala el documento.

Finalmente, el pronunciamiento destaca que tendrá como prioridad el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política.

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