Venezuela: Doble terremoto deja hasta el momento 4 829 muertos y más de 16 000 heridos

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó este miércoles 15 de julio, un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país el pasado 24 de junio.

A consecuencia los movimientos sísmicos, diversos líderes mundiales y presidentes de la región continúan expresando su total apoyo al Gobierno venezolano para intensificar las labores de rescate y entregar ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

A través de su cuenta de "X", Jorge Rodríguez reveló que la cifra de fallecidos asciende a 4 829; asimismo, se reportan 16 740 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida. Del mismo modo, el reporte señala que 128 324 familias han recibido asistencia, mientras que 17 907 personas han quedado sin vivienda, a consecuencia del doble terremoto.

El comunicado también menciona, que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 1 284 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Con referente a las labores de rescate, 2 408 rescatistas de diferentes partes del mundo, 30 989 efectivos locales y 31 315 voluntarios, están asumiendo esta misión para hallar la mayor cantidad supervivientes entre los escombros.

Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 106 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

Asamblea Nacional apuesta por una nueva hoja de ruta desde agosto

A través de un comunicado oficial, la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que desde el 01 de agosto dará inicio a una agenda de trabajo conjunta concebida como una hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional del país.

En ese sentido, hace mención que la emergencia provocada por los terremotos destacó la importancia de actuar "con unidad, responsabilidad y visión de futuro". Bajo esta consideración, destacaron el apoyo brindado por Estados Unidos y la ayuda humanitaria enviada desde todas partes del mundo.

"Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos por su firme respaldo al pueblo venezolano, tanto en la respuesta inmediata a la emergencia humanitaria como en su acompañamiento a los esfuerzos orientados a la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Venezuela", señala el documento.

Finalmente, el pronunciamiento destaca que tendrá como prioridad el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política.