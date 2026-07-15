Enrique Valderrama sobre Luis Galarreta como primer ministro: "Sería lo más lógico"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el anuncio de la presidenta electa Keiko Fujimori de convocar un gabinete con perfil técnico, las miradas se centran en quién podría ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros.

En entrevista con Exitosa, el analista político y excandidato presidencial por el APRA, Enrique Valderrama, señaló que la opción más lógica sería designar a Luis Galarreta, figura clave dentro del fujimorismo y con experiencia en articulación política.

La propuesta de Valderrama

Valderrama sostuvo que lo más conveniente para Fujimori es contar con un primer ministro que conozca su método de trabajo y pueda garantizar cohesión en el gabinete, siendo que Galarreta ya es una personalidad consolidada y de confianza dentro del partido.

"Creo que lo que corresponde es que ponga a un primer ministro que conozca su método de trabajo. Creo que sería lo más lógico. No es que el fujimorismo tenga cuadros que aparenten ante la sociedad política ser muy duchos tampoco, creo que lo mejor que tienen, un poco, es el señor Galarreta, que es una persona que, aparentemente, sabe articular muy bien".

Valderrama también recordó que en el último gobierno aprista se conformó un gabinete con hasta seis figuras del partido y el resto con técnicos reconocidos, modelo que asegura podría replicarse en la gestión de Keiko Fujimori.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el analista político Enrique Valderrama, señaló que no estaría mal que Luis Galarreta sea el primer ministro de la presidenta electa Keiko Fujimori. Indicó que es lo mejor que tiene el fujimorismo y que se podrá... pic.twitter.com/nXMivgcqCp — Exitosa Noticias (@exitosape) July 16, 2026

Balance político-técnico

Sin embargo, Valderrama reconoció que inevitablemente habrá figuras directamente ligadas al fujimorismo dentro del gabinete ministerial, aunque confía en que la mayor parte estará conformada por personalidades técnicas. Este equilibrio, señaló, será fundamental para dar credibilidad al gobierno y responder a las demandas ciudadanas.

En la misma entrevista, el analista Iván Arenas añadió que ese balance será crucial desde el inicio del mandato, ya que Fujimori enfrentará un doble escenario: un escrutinio político constante y, además, deberá gestionar los efectos del Fenómeno El Niño, lo que exigirá un gabinete con fuerte capacidad técnica para afrontar emergencias y políticas públicas de impacto inmediato.

El debate sobre la designación de Luis Galarreta como primer ministro refleja la tensión entre la necesidad de respaldo político y la promesa de un gabinete técnico. Para Valderrama, Galarreta representa la mejor carta del fujimorismo para garantizar articulación y cohesión, mientras que la presencia de técnicos sería clave para enfrentar los desafíos económicos y climáticos que marcarán el inicio del gobierno de Keiko Fujimori.