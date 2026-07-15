Fallece Gianni Pivetta: voz histórica de "Los Iracundos" murió a los 67 años tras complicaciones de salud

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El reconocido vocalista de Los Iracundos, Gianni Pivetta, murió a los 67 años tras enfrentar graves problemas de salud. La noticia causó profunda tristeza entre los seguidores de esta legendaria banda uruguaya, quienes lamentan la partida de un referente del legado musical latinoamericano.

Trayectoria y compromiso con el legado

Durante más de 20 años, Gianni Pivetta se mantuvo al frente de la agrupación, asumiendo la difícil tarea de interpretar éxitos que marcaron generaciones. Su humildad constante y profesionalismo le permitieron ganarse el respeto del público y de sus compañeros en cada presentación realizada internacionalmente.

"Querido Gianni: Hoy te tocó partir hacia la eternidad. Te reunirás con tus padres, también con tus mentores y compañeros Febro, Leoni, y con todos los compañeros que ya no están con nosotros", publicó la banda.

La agrupación resaltó que el intérprete cumplió una misión compleja al sostener la vigencia de Los Iracundos. A pesar de no ser un miembro fundador, él logró defender con gran determinación el legado musical que identifica a la banda uruguaya ante diversas audiencias de toda Latinoamérica.

"Ocupabas un lugar que no te pertenecía, pero por más de dos décadas lo hiciste como nadie, defendiendo este legado musical y entregando todo junto a Los Iracundos arriba y abajo del escenario", recordaron.

El cantante siempre se mostró agradecido por la oportunidad de representar a la mítica agrupación. Su estilo vocal y su carisma fueron piezas claves para que Los Iracundos continuaran vigentes en la escena, atrayendo a nuevos fanáticos que descubrieron sus temas clásicos gracias a su voz.

Impacto en la música regional

El fallecimiento de este vocalista ocurre tras un periodo de complicaciones de salud que preocuparon a sus seguidores. La música de la banda, que trascendió fronteras durante décadas, pierde a una de sus voces más dedicadas, marcando un hito triste en su historia artística.

El músico mantuvo el legado hasta estos días.

La partida de Marcelo 'Gianni' Pivetta representa un golpe dura para el ambiente artístico regional. Sus presentaciones eran valoradas por la honestidad técnica y emocional que imprimía al legado musical, logrando que el público se conectara con las letras sentimentales que caracterizaron siempre a esta legendaria banda uruguaya.

La historia de este vocalista será recordada como un ejemplo de respeto hacia los maestros fundadores. Su labor permitió que los temas de Los Iracundos sigan sonando en medios digitales y conciertos, asegurando que la música de esta histórica banda uruguaya permanezca viva en la memoria colectiva regional.