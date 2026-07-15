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Piura: PNP captura a presunto sicario del crimen del alcalde de Veintiséis de Octubre

Tras varios meses de intensa búsqueda, La Policía Nacional del Perú logró la captura del presunto sicario señalado como presunto autor material del asesinato del alcalde Víctor Febre.

PNP capturó a alias "Fabri", autor del crimen.
PNP capturó a alias "Fabri", autor del crimen. (Composición: Exitosa)

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/07/2026

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Tras un minucioso trabajo de investigación e inteligencia operativa en la región Piura, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Fabricio Sebastián Fiestas Susanival, conocido con el alias "Fabri", quien es señalado como el presunto autor material del asesinato del exalcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el pasado 21 de mayo.

Operativo policial fue exitoso

La operación fue realizada por los efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Piura, quienes, luego de analizar información proporcionada, lograron establecer la ubicación del investigado. Según las autoridades, Fiestas Susanival se encontraba en situación de no habido y habría permanecido oculto en la ciudad de Talara para evitar su intervención.

De acuerdo con las diligencias realizadas por los efectivos, el detenido es sindicado como el presunto ejecutor del ataque que terminó con la vida del exalcalde. Asimismo, se le atribuye una presunta participación en el delito de lesiones graves contra Jorge Chau Aranda, ciudadano que resultó herido durante el mismo atentado registrado en contra de la exautoridad municipal.

Las investigaciones fiscales, junto con los testimonios recogidos de otros involucrados que ya fueron detenidos, apuntan a que "Fabri" habría formado parte del grupo encargado de ejecutar el crimen. 

Según la hipótesis de las autoridades, el atentado habría sido coordinado desde el establecimiento penitenciario ex Río Seco, donde presuntamente operaba una red vinculada al hecho delictivo. Además, se investiga que el joven habría participado en el ataque movilizándose como copiloto de la motocicleta utilizada para efectuar los disparos contra Febre Calle.

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Ya son siete los detenidos

Debido al nivel de riesgo atribuido al detenido, la Policía Nacional dispuso su traslado inmediato hacia la ciudad de Piura, aplicando estrictas medidas de seguridad. El intervenido quedó bajo custodia de la División de Investigación Criminal (Divincri) para continuar con las diligencias correspondientes y las coordinaciones respectivas con el Ministerio Público.

Con esta captura, asciende a siete el número de personas detenidas relacionadas con este caso, hecho que representa un avance importante dentro de las investigaciones destinadas a esclarecer el crimen y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

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Cabe recordar que el asesinato del exalcalde Víctor Hugo Febre Calle fue  en circunstancias en que la autoridad edil se desplazaba a bordo de su camioneta particular frente a un parque de la zona, ante la presencia de decenas de ciudadanos que transitaban por el lugar.

Con todo ello, las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional seguirán buscando a los demás autores del crimen de este asesinato.

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